½©ÅÄ¤ÇÆÈµï¤Î92ºÐŽ¢ÅÁÀâ¤Î¥Þ¥¿¥®Ž£¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥ï¥±
¾¾¶¶µÈÂÀÏº¤µ¤ó¡¢92ºÐ¡£82ºÐ¤Þ¤Ç¥Þ¥¿¥®¤ÎÆ¬ÎÎ¤òÌ³¤á¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§ËÜ¿ÍÄó¶¡¡Ë
¤³¤ì¤«¤é¿Í¤Ï100Ç¯À¸¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤ª¶â¤ä¸ÉÆÈ¡¢·ò¹¯ÉÔ°Â¤¬¤Ê¤¯Ï·¸å¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¿Í¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£Ç¯¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬ÉÝ¤¤¡¼¡¼¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤òÊú¤¯Ãæ¡¢Ï·¸å¤Î¿ÍÀ¸¤³¤½ëð²Î¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸µµ¤¤Ï¡¢µ¤ÎÏ¤Ï¡¢À¸¤¤¬¤¤¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤«¡£
ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢¡È¸å´ü¹âÎð¼Ô¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤ªµ±¤¤¤Æ¤¤¤ëÀèÃ£¤Ë¡¢Ï·¸å¤ò¥µ¥Ð¥¤¥Ö¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤òÊ¹¤¯¡£
Éã¤Ï¡ÖÅ´Ë¤·â¤Á¤ÎÌ¾¿Í¡×¤È¤·¤ÆÌÄ¤é¤·¤¿
½Õ¤Î»³ºÚºÎ¤ê¤ä¹Ô³Ú¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÅßÌ²ÌÀ¤±¤Î·§¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±Â¤òµá¤á¤Æ³èÆ°¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬ÎãÇ¯¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤¿½©ÅÄ¸©¤Ç¤Ï¡¢5·î8Æü¤Ë¡Ö¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ½ÐË×·ÙÊó¡×¤òÈ¯Îá¤·¤Æ¡¢¸©ÆâÁ´°è¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¡¢·§³²¤ÎÂÐºö¤È¤È¤â¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¼íÎÄÊýË¡¤Ç·§¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡Ö¥Þ¥¿¥®¡×¤¿¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£
½©ÅÄ¸©ËÌ½©ÅÄ»Ô¤ÎºÇÆîÉô¡¢¥Þ¥¿¥®¤ÎÎ¤¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê°¤¿ÎÃÏ¶èÈæÎ©Æâ¡Ê¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤¤¡Ë¤Ë½»¤à¾¾¶¶µÈÂÀÏº¤µ¤ó¡Ê92ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÅÁÀâ¤Î¥Þ¥¿¥®¡×¤È¤·¤ÆÈæÎ©Æâ¥Þ¥¿¥®¤ÎÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤¹1¿Í¤À¡£
¥Þ¥¿¥®¤ÎÆ¬ÎÎ¤ÎºÂ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥·¥«¥ê¡×¤ò30Ç¯Í¾¤ê¤âÌ³¤á¡¢»³¤ÈÎÄ¤ÎÃ£¿Í¥Þ¥¿¥®½¸ÃÄ¤òÂ«¤Í¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö²¶¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÀ¸¤¤¬¤¤¤Ï·§³Í¤ê¡£·§¤È¾¡Éé¤·¤Æ¡¢Å´Ë¤°ìÈ¯¤Ç»ÅÎ±¤á¤¿¤È¤¤¬ºÇ¹â¤Ëµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Ê¡×
Ì¾¥Þ¥¿¥®¤ÏÏ¯¤é¤«¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¤°¤Ó¤Ã¤È°û¤ß´³¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡Ä¡ª¡¡¡ÔÅÁÀâ¤Î¥Þ¥¿¥®¡Õ¾¾¶¶¤µ¤ó¤Î¡Ö20ºÐ¤Îº¢¡×¤È¡Ö¸½Ìò¤¹¤®¤ëº£¤Î»Ñ¡×¡Ê8Ëç¡Ë
¾¼ÏÂ8Ç¯¡Ê1933Ç¯¡ËÀ¸¤Þ¤ì¡£¡Ö9¿Í·»Äï¤Î6ÈÖ¤á¤«7ÈÖ¤á¡×¤È»ØÀÞ¤ê¿ô¤¨¤Æ¤âµ²±¤¬¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¤´°¦·É¡£ÁÄÉã¤âÉã¤â¥Þ¥¿¥®¤È¤¤¤¦°ì²È¤Ç°é¤Á¡¢¥·¥«¥ê¤À¤Ã¤¿Éã¤Ï¡ÖÅ´Ë¤·â¤Á¤ÎÌ¾¿Í¡×¤È¤·¤ÆÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤éÉã¤Ë¡Ö»³¤µ¡¢¤¢¤Ù¡Ê¹Ô¤¯¤¾¡Ë¡×¤ÈÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ¡¢¥Þ¥¿¥®¤Î½¸ÃÄ¼íÎÄ¡¦´¬¤¼í¤ê¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
16ºÐ¤«¤é¤Ï±ÄÎÓ½ð¤Îºî¶È°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ï¤¸¤á¡¢25ºÐ¤Î¤È¤¡¢ÃÏ¸µ¤ÎºàÌÚ²ñ¼Ò¤ËÅ¾¿¦¡£»Å»ö¤Ëî²¿Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾¾¶¶¤µ¤ó¤ÏÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯Éã¤ÎÀ×¤ò·Ñ¤¤¤Ç¥Þ¥¿¥®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
»³¤ÎÃÏ·Á¤ä·§¤ÎÄÌ¤êÆ»¡¢À³¤ß½è¤«¤é»³ºÚ¤ä¥¥Î¥³¤ÎºÎ¤ì¤ë¾ì½ê¤Þ¤ÇÆ¬¤ÎÃæ¤ËÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ËÅ´Ë¤·â¤Á¤Îµ»½Ñ¤È·Ð¸³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¡¢50ºÐ¤Î¤È¤¡¢ÈæÎ©Æâ¥Þ¥¿¥®¤Î¥·¥«¥ê¤òÃ´¤¦¡£
20ºÐ¤Îº¢¡¢³Í¤Ã¤¿·§¤ò·Ç¤²¤ë¾¾¶¶¤µ¤ó¡Ê¼Ì¿¿¸þ¤«¤Ã¤Æ·§¤Î±¦Â¦¡¢¾¾¶¶µÈÂÀÏº¤µ¤óÄó¶¡¡Ë
·â¤Ã¤¿·§¤¬¥É¥µ¥ê¤È¤«¤Ö¤µ¤Ã¤Æ¤¤¿
·§¤È¤ÎÉðÍ¦ÅÁ¤Ï¿ôÃÎ¤ì¤º¡£60ºÐ¤Î½©¤ÎÎÄ´ü¤Îº¢¡¢Â¾¤ÎÃÏ¶è¤Î¥Þ¥¿¥®¤¬¾¾¶¶¤µ¤ó¤òË¬¤Í¤Æ¤¤¿¡£Á°Æü¡¢ÈæÎ©Æâ¤Î»³¤Ç·§¤ò·â¤ÁÆ¨¤¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¼«Ê¬¤ÏÈæÎ©Æâ¤Î»³¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤é°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¡£
¾¾¶¶¤µ¤ó¤ÏÆó¤ÄÊÖ»ö¤Ç°ú¤¼õ¤±¤ë¡£¤À¤¤¤¿¤¤¤Î¾ì½ê¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é»³¤ò¿Ê¤à¤È¡¢Åö¤¿¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿¥Ö¥ÊÎÓ¤ÎÃæ¤Ë¾®ÊÁ¤Ê·§¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤¿¡£Ìµ¿´¤ËÌÚ¤Î¼Â¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£·ï¤Î¥Þ¥¿¥®¤Ï¾¾¶¶¤µ¤ó¤Î¸å¤í¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£
¡ÊÂÇ¤ÁÂ»¤Í¤¿¤Î¤Ï»Ò·§¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡Ë¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾¾¶¶¤µ¤ó¤Ï½Æ¤ò¤«¤Þ¤¨¤¿ÑëÆá¡¢º¸Â¦¤Îé®¤ÎÃæ¤«¤éÊì·§¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£
¾¾¶¶¤µ¤ó¤¬¤¹¤°¤µ¤Þ½Æ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢Êì·§¤Ï»³¤¬³ä¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÒöÓ¬¤ò¤¢¤²¤ÆÎ©¤Á¤¢¤¬¤ë¡£¤½¤Îµ÷Î¥¡¢½ÆÀè¤«¤é¤ï¤º¤«30Ñ¡£
¾¾¶¶¤µ¤ó¤ÏÆ°¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤Î¤Ð¤¬¤±¡ª¡Ê¤Ð¤«¤â¤Î¡Ë¡×¤È¶«¤ó¤Ç¡¢·§¤ÎµÞ½ê¤Ç¤¢¤ë¶»¤ÎÇò¤¤»°Æü·î¤òÁÀ¤Ã¤Æ°ì·â¡£·â¤¿¤ì¤¿·§¤¬¥É¥µ¥ê¤È¾¾¶¶¤µ¤ó¤Ë¤«¤Ö¤µ¤Ã¤¿¡£
»³¤ÎÃæ¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤â»àÆ®¤ò¤¯¤°¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§¾¾¶¶µÈÂÀÏº¤µ¤óÄó¶¡¡Ë
¡Ö²¶¤â·§¤â¤¤¤¿¾ì½ê¤¬°¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ·§¤È°ì½ï¤Ë»³¤Î¼ÐÌÌ¤ò¿ô¥á¡¼¥È¥ë¤âÅ¾¤¬¤êÍî¤Â¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¡£¤½¤³¤«¤é»à¤ó¤ÀÊì·§¤ò²¶¤¬1¿Í¤Ç¤·¤ç¤Ã¤Æ¡ÊÇØÉé¤Ã¤Æ¡Ë¡¢»³¤ò²¼¤ê¤¿¤è¡£°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥Þ¥¿¥®¤¬¤·¤ç¤ï¤Í¤¬¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡×
Êì·§¤Ë¤ÏÅ´Ë¤¤Î¶Ì¤¬¤«¤¹¤ì¤¿À×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯Á°Æü¤ËÉé¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£Êì·§¤Ïº£Æü¡¢¤Þ¤¿Æ±¤¸¾ì½ê¤Ë¿Í´Ö¤¬·â¤Á¤Ë¤¯¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¤È¡¢¾¾¶¶¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¿Í´Ö¤¬Íè¤¿¤é¤ä¤Ã¤Ä¤±¤ëµ¤¤Ç¿È¤ò±£¤·¤ÆÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤»Ò·§¤òÏ¢¤ì¤¿Êì·§¤Ï»Ò¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËàØÌÔ¤Ç¡¢Æ¬¤¬¤¤¤¤¡£²¶¤¬»Ò·§¤ò·â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÊì·§¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¡¢¤Þ¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¯¡×
Êì·§¤Ï90¥¥í¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¡£²òÂÎ¤·¤¿·§Æù¤Ï¤¤Ã¤Ñ¤êÆóÅùÊ¬¤·¤¿¡£»Å»ö¤ÎÆâÍÆ¤âÇ¯Îð¤âÎ©¾ì¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢Ê¬¤±Á°¤ÏÊ¿Åù¡£¤³¤ì¤¬ÅÁÅý¤Î¥Þ¥¿¥®´ªÄê¤À¡£
»³¤ÎÃÏ·Á¡¢·§¤ÎÄÌ¤êÆ»¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤¿¤¿¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§¾¾¶¶µÈÂÀÏº¤µ¤óÄó¶¡¡Ë
82ºÐ¤Ç¡Ö¥·¥«¥ê¡×¤ò°úÂà
¤½¤ó¤ÊÉðÍ¦ÅÁ¤ò¤±¤í¤ê¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¾¾¶¶¤µ¤ó¤À¤¬¡¢10Ç¯Á°¤Î82ºÐ¤Î¤È¤¡¢¼«¤é¥·¥«¥ê¤Î°úÂà¤òÀë¸À¤·¤¿¡£Æ±»þ¤ËÎÄ½Æ¤Î½ê»ýµö²Ä¾Ú¤ò·Ù»¡¤ËÊÖÇ¼¤·¤Æ¡¢¡Ö¸½Ìò¥·¥«¥êºÇ¹âÎð¡×¤ÎÌ¾ÍÀ¤È¤È¤â¤Ë¥Þ¥¿¥®¤â°úÂà¤¹¤ë¡£
¡Ö¥·¥«¥ê¤ò¤ä¤á¤ë¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤¿¡£¼ª¤¬Ê¹¤±¤Í¤°¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Ê¡£·§³Í¤ê¤Ï¼ª¤¬°ìÈÖÂç»ö¤À¡£·§¤ÎÂ²»¡¢Â©¡¢é®¤Î¤æ¤ì¤ë²»¡¢1¤Ä¤Ç¤âÊ¹¤Æ¨¤·¤¿¤é¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿·§¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÌÜ¤âÉ¡¤âÂç»ö¤À¤±¤É¡¢²¶¤ÏÌÜ¤Ï¤¤¤¤ÌÜ¤·¤Æ¤¿¤·¡¢É¡¤âÌäÂê¤Í¤¬¤Ã¤¿¡£¤À¤±¤É¤â¼ª¤¬¤Ê¡£¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤ä¤á¤ë¤Î¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¡×
¥·¥«¥ê¤È¤·¤Æ30Ç¯Í¾¤ê¡£¥Þ¥¿¥®¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¼íÎÄÊýË¡¤Î´¬¤¼í¤ê¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÁÅý¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¥Þ¥¿¥®¤¿¤Á¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
1Ç¯¤Ç12Æ¬¤â¤Î·§¤ò³Í¤Ã¤¿Ç¯¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼Ì¿¿±¦¤¬¾¾¶¶¤µ¤ó¡Ê¼Ì¿¿¡§¾¾¶¶µÈÂÀÏº¤µ¤óÄó¶¡¡Ë
´¬¤¼í¤ê¤Ï¡¢Âô¶Ú¤«¤éÂçÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ·§¤ò»³¤ÎÈøº¬¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡ÖÀª»Ò¡Ê¤»¤³¡Ë¡×¤È¡¢Èøº¬¾å¤ÇÅ´Ë¤¤ò¤«¤Þ¤¨¤Æ·§¤ò»ÅÎ±¤á¤ë¡Ö¥Ö¥Ã¥Ñ¡×¤¬¤¤¤ë¡£Ã¯¤¬²¿¤ò¤ä¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÈÖ³ä¤ê¤Ï¥·¥«¥ê¤¬º¹ÇÛ¤¹¤ë¡£¾¾¶¶¤µ¤ó¤Ï¾ï¤ËÅ¬ºàÅ¬½ê¤È¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ò¹Í¤¨¤¿¡£
Àª»Ò¤ÏÌµÀþ¤ÇÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±¤¸¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÊâ¤ò¿Ê¤á¤Æ²£¤ÎÊñ°ÏÌÖ¤òºî¤ê¡¢·§¤ò¤É¤ó¤É¤óÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£1¿Í¤Ç¤â¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Íî¤Á¤¿¤é¡¢²£°ìÎó¤Î¤½¤³¤Ë·ê¤¬¤¢¤¯¡£
·§¤Ï¿Í¤ÎÀ¼¤¬¤·¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤òÆÍÇË¤·¤ÆÆ¨¤²¤ë¤Î¤Ç¡¢é®¤¬¿¼¤¯¤Æ±ó²ó¤ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤Àª»Ò¤¬½Ð¤¿¤é¡¢ÃÙ¤¤¿Í¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍî¤È¤¹¡£
¡ÖÁá¤¯¿Ê¤ó¤À¼Ô¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤òÂÔ¤Æ¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£´¬¤¼í¤ê¤ÏÀäÂÐ¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤À¡×¤È¾¾¶¶¤µ¤ó¤ÏÎÏÀâ¤¹¤ë¡£
»³Ãæ¤Ç¤ÏÌµÀþ¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Î°ÌÃÖ¤ò³ÎÇ§¡£¥·¥«¥ê¤Î»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§¾¾¶¶µÈÂÀÏº¤µ¤óÄó¶¡¡Ë
¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¾¾¶¶¤µ¤ó¤¬¥·¥«¥ê¤È¤·¤ÆÅ°Äì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãç´ÖÆâ¤Î¤±¤ó¤«¤ÏÀäÂÐ¶Ø»ß¡£Ã¯¤Î¤³¤È¤â¤¤¤¸¤á¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£³§¡¢Ê¿Åù¡£
¡Ö²¶¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢²¶¤Ï¿Í¤è¤ê¤â¤ä¤ì¤ë¤À¤±»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤â¿Í¤Ë¶µ¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤³¤½¥¥Î¥³¤ä»³ºÚ¤ÎºÎ¤ì¤ë¾ì½ê¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤¿¡£²¶¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ê¤¤¡¢»³¤Î¿À¤Î¤â¤Î¤À¤«¤é¡×
´¬¤¼í¤ê¤Ï¾¡Éé¤ÎÀ¤³¦¤À¤«¤é¡¢·§¤¬1Æ¬¤â³Í¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ï³§¤òµ¢¤·¤Æ¡¢1¿Í¤Ç·§¤ò³Í¤ë¤Þ¤Ç»³¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢¥Þ¥¿¥®¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤òÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¦¤È¡¢¾¾¶¶¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö²¶¤è¤êÇ¯¾å¤Î¥Þ¥¿¥®¤â¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢²¶¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç30Ç¯¤â¥·¥«¥ê¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢²¶¤Ï¹¬¤»¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤è¡×
ÅÁÀâ¤Î¥Þ¥¿¥®¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ö¿Í¿È¾¸°®½Ñ¡×
ËÜ¶È¤ÎÎÓ¶È¤Ç¤â¥·¥«¥ê¤ÎÀº¿À¤¬À¸¤¤ë¡£30¿Í¤«¤é¤Îºî¶È°÷¤òÎ¨¤¤¤Æ¡¢³§¤Ë¡Ö¿ÆÊý¡×¤ÈÊé¤ï¤ì¤¿¾¾¶¶¤µ¤ó¤Î¿Í¿´¾¸°®½Ñ¤Ï¡¢¶µ¤¨¤ë¤³¤È¡¢ÂÔ¤Ä¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£
¿·¿Í¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡¢Ê¹¤¯¡£¤½¤·¤Æ¼êËÜ¤ò¸«¤»¤Æ¡¢µ¡³£¤Î»È¤¤Êý¤«¤é¼êÆþ¤ì¤Þ¤ÇÁ´Éô¤ò¶µ¤¨¤ë¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ü¶µ¤¨¤¿¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ï¤Ç¤¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤«¤é¡¢¾¾¶¶¤µ¤ó¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î»þ´Ö¤ÏÂÔ¤Ä¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Çµ»ÎÌ¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï¼¡¤Î»Ø¼¨¤ò¹ð¤²¤ë¡£
¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Îµ»½Ñ¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤À¤«¤é¡¢¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ç»Å»ö¤Î»ÅÊý¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¡£¤½¤³¤«¤éÀè¤Ï¤¢¤ó¤¿¤ÎÅØÎÏ¤À¡×
¤½¤·¤Æ¾¾¶¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ËÅØÎÏ¤¹¤ë¿Í´Ö¤ÏÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ãç´Ö¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤¿¡£
¡ÖÅØÎÏ¤òÇ§¤á¤¿¤é¡¢²¶¤¬¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤½¤Î¿Í¤¬·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë»ý¤Á¾ì¤Ë³ä¤ê¿¶¤ë¤³¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦»È¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤Í¤Ð¡¢¿Í¤Ï¤¯¤µ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
Å¬ºàÅ¬½ê¤Ç³èÌö¤Î¾ì¤òºî¤ë¡£¥Þ¥¿¥®¤ÎÈÖ³ä¤ê¤È°ì½ï¤À¡£
¼«Âð¤ÎÃÏ²¼¼¼¡£´¬¤¼í¤ê¤Î¤¢¤È¤Ï¤¤¤Ä¤â¤³¤³¤ÇÂç±ã²ñ¤À¤Ã¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
88ºÐ¤Þ¤Ç¥Á¥§¡¼¥ó¥½¡¼¤ò¼«ºß¤ËÁà¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Î°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¥Þ¥¿¥®¤Î°úÂà¤ËÂ³¤¡¢¾¾¶¶¤µ¤ó¤Ï88ºÐ¤Î¤È¤¡¢ÄêÇ¯Âà¿¦¸å¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿ÎÓ¶È¤Î»Å»ö¤ò´°Á´¤Ë°úÂà¤·¤¿¡£
16ºÐ¤«¤é±ÄÎÓ½ð¤Îºî¶È°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤À¤·¤¿¤¬¡¢6¥«·î¤´¤È¤Î·ÀÌó¤ÇÆüÅö180±ß¡£20ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤âÂÔ¶ø¤ÏÊÑ¤ï¤é¤ºÀ¸³èÀß·×¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤¾¾¶¶¤µ¤ó¤Ë¡¢¶á½ê¤ÎÌÚºà²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤¬¡Ö»³¤ÎÈ²ºÎ¤Î»Å»ö¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£±ÄÎÓ½ð¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤«¤éÀÕÇ¤¼Ô¤òÇ¤¤»¤¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤½¤ì¤«¤éÎÓ¶È¤Ò¤È¶Ú¤Ç¤¢¤ë¡£
¼íÎÄ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ïºî¶È°÷¤ËÆüÅö¤ò½Ð¤·¡¢Á´°÷¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Æ´¬¤¼í¤ê¤ò¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆü¤Î»Å»ö¤ÏÂ¾¤ÎÆü¤Ë²¿ÇÜ¤âÆ¯¤¤¤ÆÈÔ²ó¤¹¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ì¤Ï¶ÐÌ³Ãæ¤ËÉû¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤º¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡Ö¤ó¤À¡£¤Á¤ç¤Ã¤È²¶¤â¤º¤ë¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÎÄ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È·§³Í¤ê¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Æ·ì¤¬Áû¤°¤ó¤À¤â¤Î¤Ê¡×
¥¨¥Ø¥Ø¤È¾Ð¤¤¡¢¾¾¶¶¤µ¤ó¤Ï±¦¼ê¤Ç¤³¤Ä¤ó¤È¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤òÃ¡¤¯¡£
¤³¤ì¤Þ¤Çº²¤ò¤«¤±¤Æ³Í¤Ã¤Æ¤¤¿·§¤Ï¡¢ÇíÀ½¤Ë¤·¤ÆÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¼ÒÄ¹¤Ë¤â¡¢¿ÆÊý¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿Ãç´Ö¤Ë¤â¡¢¤½¤ì¤«¤é¿ÍÀ¸¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Î´î¤Ó¤ò¼ø¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿»³¤Î¿À¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡Ö88ºÐ¤Þ¤Ç¡¢È²ºÎ¤·¤¿´ÝÂÀ¤Î°ìÈÖ¾å¤òÊâ¤¤¤Æ¥Á¥§¡¼¥ó¥½¡¼»È¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê´í¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ò¤Ç¤¤ë¿Í¤¬88ºÐ¤Î²¶¤·¤«¤¤¤Í¤¬¤Ã¤¿¤«¤é¤Ã¤ÆÏÃ¤À¡×
¤±¤í¤ê¤ÈÏÃ¤·¡¢º£ÅÙ¤ÏÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡Êºù°æ Èþµ®»Ò ¡§ ¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÊÔ½¸¼Ô¡Ë