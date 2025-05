静岡県さんクラウンメロンのパウダー使用！ブルボン「アルフォートミニチョコレートクラウンメロン」

ブルボンは、静岡県産クラウンメロンの贅沢な味わいを楽しめる「ブランチュールクラウンメロン」など4品を2025年5月20日(火)に期間限定で新発売します。

ブルボン「アルフォートミニチョコレートクラウンメロン」

ブルボンは、静岡県産クラウンメロンの贅沢な味わいを楽しめる「ブランチュールクラウンメロン」など4品を2025年5月20日(火)に期間限定で新発売。

クラウンメロンは、1つの株に残した1つの果実にすべての養分を集中させて栽培される、香り高く上品な甘さを持つメロンです。

同社の個性的な生地とクラウンメロンの華やかな味わいの組み合わせを楽しめます。

今回は、ブルボン「アルフォートミニチョコレートクラウンメロン」を紹介します!

内容量 :12個

発売日 :2025年5月20日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、

小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :10カ月

ブルボン「アルフォートミニチョコレートクラウンメロン」はクラウンメロンのパウダーを練りこんだチョコレートと全粒粉ビスケットとを組み合わせました。

クラウンメロンの気品あふれる味わいを楽しめます。

