¥Õ¥¸¡õ£È£Ä¡¡¥À¥ë¥È¥ó°Æ£Î£Ï¡ª¿·Ìò°÷¸õÊäÈ¯É½¡ÖÅ¨ÂÐ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤¤¡×¤âËÌÈø»á¤é£±£²¿ÍÁ´°÷´Þ¤Þ¤ì¤º
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¿Æ²ñ¼Ò¤Î¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê£È£Ä¡Ë¤Ï£±£¶Æü¡¢Âç³ô¼ç¤Ç¤¢¤ëÊÆÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ä¤¬Äó°Æ¤·¤¿£±£²¿Í¤Î¼Ò³°¼èÄùÌò¸õÊäÁ´°÷¤Î¡ÖÁªÇ¤¤òÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¡×¤È¤Î°Õ¸«¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£²ñ¼ÒÄó°Æ¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¼èÄùÌò¸õÊä¤ËÁ°¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¼ÒÄ¹¤Îß·ÅÄµ®»Ê»á¤é£´¿Í¤ò½¼¤Æ¤ë¿Í»ö¤òÈ¯É½¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¶¿å¸¼£¼ÒÄ¹¤é£·¿Í¤ò´Þ¤á¤¿£±£±¿Í¤ò£¶·î£²£µÆü³«ºÅ¤ÎÄê»þ³ô¼çÁí²ñ¤Ç»ð¤ë¡£À¶¿å»á¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÄêÎã¼èÄùÌò²ñ¸å¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡³°°µ¤Ë¡Ö£Î£Ï¡×¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¡£ÄêÎã¼èÄùÌò²ñ¤Ç·èµÄ¤µ¤ì¤¿¼èÄùÌò¸õÊä¤Ë¤Ï¡¢¥À¥ë¥È¥óÂ¦¤¬Äó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¿£Ó£Â£É¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎËÌÈøµÈ¹§²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¤é£±£²¿ÍÁ´°÷¤¬´Þ¤Þ¤ì¤º¡£²ñ¼ÒÄó°Æ¤È¤·¤Æß·ÅÄ»á¤äÊÛ¸î»Î¤Î²ÖÅÄ¤µ¤ª¤ê»á¤é¤òÆþ¤ì¤¿¿·¤¿¤Ê¼èÄùÌò¸õÊä¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡À¶¿å»á¤Ï¡ÖËÌÈø¤µ¤ó¤ÈÅ¨ÂÐ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÌÈø¤µ¤ó¤Î°Æ¤ä¼ÂÀÓ¤ò´Þ¤á¤Æ¶Ë¤á¤ÆÂº·É¤¹¤ë¤Ù¤Êý¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¸õÊä¤ËÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬¿Ê¤á¤Æ¤¤¿²þ³×¥×¥é¥ó¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎºÇÅ¬¤Î¸õÊä¼Ô¤Î¹½À®¤ò´û¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¹½À®¤¬ºÇÅ¬¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥ë¥È¥ó¤¬µó¤²¤Æ¤¤¤¿¶áÆ£ÂÀ¹áÌ¦¡¦£Î£Å£Ø£Ù£Ú¡¥£Ç£ò£ï£õ£ð¼ÒÄ¹·ó¥°¥ë¡¼¥×ÂåÉ½¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢£Ô£Â£Ó¡Ö£Î¥¹¥¿¡×¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÁ´°÷³°¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÁÛÄê³°¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ËÌÈø»á¤ÏÀè·î£±£·Æü¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖÅ¨ÂÐ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é»ä¤âÅ°ÄìÅª¤Ë¾¡Éé¤·¤Þ¤¹¡£ÂÐ¹³¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ê¤é¤¤¤Ä¤Ç¤â¼õ¤±¤ÆÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¡Ê³ô¼°¤ò¡Ë£µ¡ó¤°¤é¤¤Çã¤¦¤Î¤Ï¤ï¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÖÅÙ¤ò¹Å²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬»ê¡£¥À¥ë¥È¥ó¤Î½ÐÊý¼¡Âè¤ÇÁí²ñ¤Ç¤ÎµÄ·è¸¢¤Î°ÑÇ¤¾õÁèÃ¥Àï¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥Õ¥¸Â¦¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¡¢¥À¥ë¥È¥ó°Æ¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤âÁí²ñ¤ò¾è¤êÀÚ¤ì¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Õ¥¸£È£Ä¤¬¤³¤ÎÆü¡¢¸øÉ½¤·¤¿£²£µÇ¯£³·î´üÏ¢·ë·è»»¤Ï¡¢¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæµïÀµ¹»á¤Î¡ÖÀË½ÎÏ¡×¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ë°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤¬¶Á¤¡¢½ãÂ»±×¤¬£²£°£±²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¡£ÀÖ»ú¤Ï£¹£·Ç¯¤Î¾å¾ì°ÊÍè½é¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¤ÎÂÐÎ©¤¬¶¯¤Þ¤ì¤Ð¶ÈÀÓÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Ë°±Æ¶Á¤È¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£À¶¿å¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö³ô¼ç¤¬È½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ãæµï»á¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤¬£±£²Æü¡¢¥Õ¥¸£È£Ä¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÊó¹ð½ñ¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¶¿å»á¤Ï¡ÖÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ºº¤ÏÆÈÎ©¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢»ä¤É¤â¤¬²¿¤«¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤¹Î©¾ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È²óÅú¡£´Ø·¸¼Ô¤Î½èÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊÛ¸î»Î¤Î´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢ÃúÇ«¤ËÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£»þ´ü¤Ï£µ·îÃæ¤ò¤á¤É¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£