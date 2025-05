表地と裏地の二層間に涼風を通す！リミット「ファン付きウェアfun-fanシリーズ」

リミットは、ファン付きウェアfun-fanシリーズを、2025年5月19日から発売。

リミット「ファン付きウェアfun-fanシリーズ」

発売日 : 2025年5月19日

種類 : 袖なしベストタイプ「bc-1945」、半袖スモックタイプ「SL-217」

価格 : オープン価格

内容 : ウェア、ファンユニット、ACアダプタ、バッテリ

サイズ : bc-1945 M〜3L/SL-217 SS〜6L

カラー : bc-1945 クロ/SL-217 ラベンダー

素材 : ポリエステル100%(撥水加工、反射テープ付き、家庭洗濯OK)

販売場所: リミットECサイト、全国ユニフォーム販売店

リミットは、ファン付きウェアfun-fanシリーズを、2025年5月19日から発売します。

商品の特徴

*二層式で必要なところに風が抜ける

二層内圧式構造で、一般的な一枚仕立てに比べ、表地と裏地の二層間に涼風を通し、気化熱によって体温を下げるシステム。

表地と裏地の間を通って脇、後ろ首筋など必要で最適な場所から風が抜けます。

特に女性は胸や脇辺りに汗をかきやすいので脇から袖に抜ける風が快適です。

*膨らんで見えにくい

裏地がある部分だけ適度に膨らみ、裾を絞らなくても風が通るので、全体が風船のように丸くならず太って見えにくく、気になるおしりも隠せるのが好評です。

左:他社製品 右:fun-fan

*プロ仕様のマキタのバッテリで安心安全

高性能で耐久性にも優れたマキタのバッテリを使用しています。

放電率が低くスマホの充電も4〜5回可能です。

いざというときや災害時には防災グッズとしても役立ちます。

