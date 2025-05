こんにゃくとゼリーの製造工程を見学も！こんにゃくパーク「期間限定イベント」

こんにゃくパークは、5月20日「こんにゃく麺の日」および5月29日「こんにゃくの日」に合わせたPR特別企画として、2025年5月17日(土)から6月1日(日)まで、期間限定イベントを開催中。

こんにゃくパーク「期間限定イベント」

物価高が続く中、家庭では「こんにゃくをご飯に混ぜて炊く」「しらたきを麺の代わりに使う」といった節約・健康志向の調理法が注目されています。

このイベントでは、こんにゃくバイキングで約15種類のこんにゃく料理を提供。

日常のさまざまなメニューに応用できる“家計にやさしい万能食材”として、こんにゃくの新たな魅力を提案します。

イベント概要

(1)こんにゃく素麺流し

無料バイキングの特別メニューとして、2025年初の「こんにゃく素麺流し食べ放題」を実施します。

提供機関:5月17日(土)から6月1日(日)

(2)「こんにゃくパーク特製つぶこんにゃく入りご飯」食べ放題

“かさ増し”になる「こんにゃくパーク特製つぶこんにゃく入りご飯」を5月29日(木)こんにゃくの日限定で提供します。

その他、無料バイキングでは、こんにゃくの唐揚げやしらたきのかき揚げ、デザートなど節約料理の参考としてこんにゃくメニューを体験出来ます。

米粒と粒こんにゃく、こんにゃくパーク特製つぶこんにゃく入りご飯

■こんにゃく麺の日&こんにゃくの日限定セット

(1)糖質0こんにゃく冷しそうめん大盛270g×5袋(クリアバック入り)

853円(税込み)

(2)糖質0つぶこんにゃく150g×11袋(クリアバック入り)

1,166円(税込み)

■こんにゃくパークおよび全国で販売中

つぶこんにゃく、こんにゃく麺をはじめこんにゃく製品は、こんにゃくパーク施設およびこんにゃくパークオンラインショップ、全国のスーパー店頭でも購入できます。

■こんにゃくパークについて

こんにゃくが100年後も食べられるように、消費拡大を目指し2014年にオープンしたこんにゃくのテーマパークです。

工場見学、こんにゃくバイキング、こんにゃく手作り体験など、こんにゃくショップのほか、足湯や観覧車など子どもも大人も楽しめる施設づくりをしています。

<工場見学/無料>

歴史や雑学をパネルや映像で解説し、こんにゃくとゼリーの製造工程を見学できます。

<こんにゃくバイキング/無料>

こんにゃくラーメン、みそ田楽、こんにゃくバーベキューのほか、ゼリーやわらび餅風など、こんにゃくメニューを毎日15種類用意されています。

<こんにゃく&ゼリー詰め放題/有料>

こんにゃく、ミニゼリー、カップゼリー、パウチゼリーなど、各商品は日替わりです。

<こんにゃく手作り体験/有料>

手作りこんにゃくゼリーフルーツ体験コース、こんにゃくカラーマジック体験コース、手作りこんにゃく体験コースの3つのコースを用意されています。

