Â¼¾å¿®¸Þ¤Î½éÃø¡ÖÈ¾Ê¬ÏÀ¡×¤¬°ÛÎã¥Ò¥Ã¥È¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤«¤é¤â¹âÉ¾²Á¤Ç¼¡ºî¤Ë´üÂÔ
¡¡£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡¡£Å£É£Ç£È£Ô¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¡Ê£´£³¡Ë¤¬½é¤á¤Æ¼¹É®¤·¤¿Ãø½ñ¡ÖÈ¾Ê¬ÏÀ¡×¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¡¡£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Î£Í£Å£Î£Ô¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¿·¶ÃÏ¤ò³«Âó¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Àè·î£±£´Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Æ±½ñ¤Ï¡¢£²£°Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·ÝÇ½³¦¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿Â¼¾åÆÈ¼«¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¤Þ¤È¤á¾å¤²¤¿°ìºý¡£Êª»ö¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¹¤ë»þ¤ÏÅú¤¨¤ò°ìÂò¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆóÂò¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÅ¸³«¤µ¤»¤ë¤È»Å»ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿ÍÀ¸¤¬¡Ö¿´ÃÏ¤è¤¯¡×¡Ö³Ú¤Ë¤Ê¤ê¡×¡¢ÂÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡Ö¹¥Å¾¡×¤·»Ï¤á¤ë¤ÈÀâ¤¯¡£
¡¡Æ±½ñ¤ÏÈ¯Çä½éÆü¤Ë½ÅÈÇ¤¬·è¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦²÷Ä´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤«¤é£±¤«·î¤¿¤Ã¤¿º£¤Ç¤âÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤¢¤ë·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö£Ø¤Ê¤É¤Ç¤â¡Ø½ñÅ¹¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯Ãµ¤·Åö¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¤«¡Ø¤É¤³¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡Ù¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¹ØÆþ¼Ô¤ÏÂ¼¾å¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØÂ¼¾å¿®¸Þ¤¯¤ó¤È·ÐºÑ¥¯¥ó¡Ù¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤³¤ì¤Þ¤ÇºÇ¿·¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤«¤é¤Î»Ù»ý¤â¹â¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¼Ò¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Çºî²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤Ï£Î£Å£×£Ó¤Î²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¤ä£Ë£é£ó¡½£Í£ù¡½£Æ£ô£²¤ÎµÜÅÄ½ÓºÈ¡¢¤½¤·¤Æ¸µ£Ë£Á£Ô¡½£Ô£Õ£Î¤Î¾åÅÄÎµÌé¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ËÜ¤ÏÄÁ¤·¤¤¡£
¡¡Æ±´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö£±ºýÌÜ¤«¤é¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿Â¼¾å¤Ë¤Ï¼¡¤ÎºîÉÊ¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÜ¿Í¤â½ñ¤¯¤³¤È¤ò¶ì¤Ë¤·¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º£¸å¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤Ê¬Ìî¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£