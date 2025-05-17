¡Ö¤¤¤¤¾ìÌÌ¤Ç¡Ä¡×µÈÀî¾°µ±ÃËµã¤¡¡µð¿Í¤ÎÏ¢ÇÔ»ß¤á¤ë£±¹æµÕÅ¾£Ö£³¥é¥ó
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£´¡¼£²ÃæÆü¡Ê£±£¶Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤¬µÈÀî¾°µ±ÆâÌî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤ÎµÕÅ¾£³¥é¥ó¤ÇÏ¢ÇÔ¤ò£´¤Ç»ß¤á¤¿¡££±ÅÀ¤òÄÉ¤¦£¸²ó£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡¢±¦Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤Ëº£µ¨£±¹æ¤ò¤¿¤¿¤¹þ¤ß¡¢¤ªÎ©¤ÁÂæ¤ÇÃËµã¤¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î¶ì¶¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿°ìÈ¯¤Ç¼Ú¶âÀ¸³èÆÍÆþ¤ò²óÈò¡£ÃæÆü¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ìº¸ÏÓ¡¦¶â´Ý¤òÂÇ¤ÁºÕ¤¯ÁýÅÄÎ¦ÆâÌî¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤Î£²¹æ¥½¥í¤È¡¢ÀèÈ¯¡¦ÀÖÀ±Í¥»ÖÅê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤Î£¶²ó£±¼ºÅÀ¤ÎÇ´Åê¤ËÊó¤¤¤¿¡£
¡¡µÈÀî¤¬¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤êÈ´¤¡¢Æ°¤¤ò»ß¤á¤¿¡£µ§¤Ã¤¿¡£¡ÖÈ´¤±¤Æ¤¯¤ì¡×¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÆÏ¤¯¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Çòµå¤Ï±¦Íã¥Ý¡¼¥ë¥®¥ê¥®¥ê¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£¹ÔÊý¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¸Ø¤é¤·¤²¤Ë±¦¼ê¤ò·Ç¤²¡¢°®¤ê¤·¤á¤¿¡£º£µ¨£±¹æ¤¬µÕÅ¾¤Î·è¾¡£³¥é¥ó¡£º²¤Î¤Ò¤È¿¶¤ê¤ÇÏ¢ÇÔ¤ò»ß¤á¤¿¡£´¿´î¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¤ÏÎÞ¤ò¤³¤é¤¨¡¢À¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¼ç¼´¤È¤·¤Æ¶ì¤·¤ó¤À¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÏ¢ÇÔÃæ¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢ËÍ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤¤¾ìÌÌ¤ÇÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
¡¡µ»¤¢¤ê¤Î°ì·â¤À¤Ã¤¿¡££±ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë£¸²ó£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡£½éµå¤À¡£ºØÆ£¤¬Åê¤¸¤¿Æâ³Ñ¹â¤á¤Î¥Ü¡¼¥ëµ¤Ì£¤Î£±£²£µ¥¥í¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ËÈ¿±þ¡£Î¾ÏÓ¤ò¤¿¤¿¤ß¤Ê¤¬¤éÂÎ¤ò²óÅ¾¤µ¤»¤ÆÊüÊªÀþ¤òÉÁ¤¤¤¿¡£¥Ù¥ó¥Á¤Î°¤Éô´ÆÆÄ¤ÏÎ¾ÏÓ¤ò¾å¤²¤Æ´î¤Ó¤òÇúÈ¯¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¥¹¥í¡¼¤Ç¸«¤¿¤é¤¹¤´¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾°µ±¤·¤«ÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤â¤¦°ì²óÂÇ¤Æ¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¡£°¤¤Î®¤ì¤ò°ìÁÝ¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈµÈÀî¤é¤·¤¤Å·ºÍÅª¤Ê°ìÈ¯¤òË«¤á¤Á¤®¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤¬¤¤¤¿¡£ÉÔÆ°¤Î£´ÈÖ¤À¤Ã¤¿²¬ËÜ¤¬£¶Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤Çº¸Éªð×ÂÓ¡Ê¤¸¤ó¤¿¤¤¡ËÂ»½ý¤ÇÎ¥Ã¦¡£ÉÔºß¤È¤Ê¤Ã¤¿£´ÈÖ¤ËµÈÀî¤â£²»î¹çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÄÀÌÛ¤·¤¿¡££³ÈÖ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¹¥µ¡¤Ç°ìËÜ¤¬½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á°Æü£±£µÆü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ç¤â£²ÅÙ¤ÎÆÀÅÀ·÷¤Ç¤¤¤º¤ì¤âËÞÂà¡£ÀÕÇ¤¤ò°ì¿È¤ËÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼«¼ç¥È¥ì¤ò°ì½ï¤Ë¹Ô¤¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿²¬ËÜ¤¬Î¥Ã¦¤·¤Æ¤«¤é½éÂÇÅÀ¡£¤ä¤Ã¤È¶ì¤·¤ß¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¦¡£¡Ö¼«Ê¬¤è¤ê¤â¼ã¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¡£¤Á¤ã¤ó¤È»Ñ¤Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¼«³Ð¤Ï¶¯¤¤¡£º£µ¨¡¢Ìö¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¸åÇÚ¤ÎÉüÄ´¤Ë¤â¤Ò¤ÈÌòÇã¤Ã¤¿¡££´·îÃæ½Ü¡£ÂÇ·âÉÔ¿¶¤Ë¤¢¤¨¤¤¤Ç¤¤¤¿¼ãÎÓ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¡£Çº¤á¤ëÇØÈÖ¹æ£µ£¹¤ËÂÇ·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½õ¸À¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¥È¥ó¥Í¥ë¤òÈ´¤±¤¿¼ãÎÓ¤Ï¡Ö¡ÊµÈÀî¤Ë¡ËÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎÂÐ½èË¡¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£µÈÀî¼«¿È¤Ï¡Öµ¤¹ç¤ÇÂÇ¤Æ¤È¸À¤Ã¤¿¤À¤±¡×¤È¤±¤à¤Ë´¬¤¤¤¿¤¬¡Ö»î¹ç¤Ë½ÐÂ³¤±¤ëÆñ¤·¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤«¤é¤Í¡×¤È»×¤¤¤ä¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ËºÆ¤ÓÃù¶â¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¼çÎÏ¤¬Î¥Ã¦¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Á´°÷¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¶¯Ä´¡£¡ÖÏÂ¿¿¤â¡¢ºäËÜ¤µ¤ó¤â¡¢´Ý¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤ÇÀï¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤ß¤ó¤ÊÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Î¦¤È¤«¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢Ãæ·ø¤ÎÁª¼ê¤â²Ð¤¬¤Ä¤¯¡£¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡£ÀÕÇ¤´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÇØÈÖ¹æ£²¤È¤È¤â¤Ëµð¿Í¤¬Â©¤ò¿á¤ÊÖ¤·¤¿¡£¡ÊµÜÆâ¡¡¹§ÂÀ¡Ë
¤ª¸«»ö¡ªÂÎ¤Î³«¤²æËý
¡¡¢¡Â¼ÅÄ¿¿°ì£Ð£ï£é£î£ô¡¡¤¤¤ä¤¡¡¢¤ª¸«»ö¡ª¡¡¾°µ±¤Ï¤Û¤ó¤Þ¤è¤¯ÂÇ¤Ã¤¿¤è¡£¤¢¤Î¾ìÌÌ¡¢½éµå¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬È´¤±¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤ÎÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¤¿¡£¤½¤ì¤òÂÎ¤Î³«¤¤ò²æËý¤·¤Æ¡¢±¦Éª¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤¿¤¿¤ó¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤òÆâÂ¦¤«¤é½Ð¤¹¤è¤¦¤ËÂÇ¤Ã¤¿¤«¤é¡¢±¦Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤ÎÂÇµå¤¬ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡£³°¤«¤é±ó²ó¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Êµ°Æ»¤À¤Ã¤¿¤é¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤Ï¤º¤è¡£
¡¡¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¤±¤É¡¢²¬ËÜ¤¬¸Î¾ã¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤¬¶ì¤·¤¤Ãæ¤Ç¡¢¼ç¼´¤È¤·¤ÆÇØÉé¤¦»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤è¡£°ì¤ÄÂ©¤ò¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Í¡£