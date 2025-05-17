[5.16 プレミアリーグ第37節](スタンフォード ブリッジ)

※28:15開始

<出場メンバー>

[チェルシー]

先発

GK 1 ロベルト・サンチェス

DF 3 マルク・ククレジャ

DF 4 トシン・アダラバイヨ

DF 6 レビ・コルウィル

DF 24 リース・ジェームズ

MF 7 ペドロ・ネト

MF 8 エンソ・フェルナンデス

MF 11 ノニ・マドゥエケ

MF 20 コール・パーマー

MF 25 モイセス・カイセド

FW 32 タイリーク・ジョージ

控え

GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン

GK 13 マーカス・ベッティネッリ

DF 5 ブノワ・バディアシル

DF 23 トレボ・チャロバー

DF 27 マロ・グスト

DF 30 A. Anselmino

DF 34 ジョシュ・アチャンポン

MF 22 キアナン・デューズバリー・ホール

MF 45 ロメオ・ラビア

監督

エンツォ・マレスカ

[マンチェスター・ユナイテッド]

先発

GK 24 アンドレ・オナナ

DF 2 ビクトル・リンデロフ

DF 5 ハリー・マグワイア

DF 23 ルーク・ショー

MF 3 ヌセア・マズラウィ

MF 7 メイソン・マウント

MF 8 ブルーノ・フェルナンデス

MF 13 パトリック・ドルグ

MF 16 アマド・ディアロ

MF 18 カゼミーロ

FW 9 ラスムス・ホイルンド

控え

GK 1 アルタイ・バユンドゥル

DF 26 アイデン・ヘブン

DF 41 ハリー・アマス

DF 55 T. Fredricson

MF 14 クリスティアン・エリクセン

MF 25 マヌエル・ウガルテ

MF 37 コビー・メイヌー

MF 43 トビー・コリアー

FW 17 アレハンドロ・ガルナチョ

監督

ルベン・アモリム

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります