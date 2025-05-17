チェルシーvsマンチェスター・U スタメン発表
[5.16 プレミアリーグ第37節](スタンフォード ブリッジ)
※28:15開始
<出場メンバー>
[チェルシー]
先発
GK 1 ロベルト・サンチェス
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 4 トシン・アダラバイヨ
DF 6 レビ・コルウィル
DF 24 リース・ジェームズ
MF 7 ペドロ・ネト
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 11 ノニ・マドゥエケ
MF 20 コール・パーマー
MF 25 モイセス・カイセド
FW 32 タイリーク・ジョージ
控え
GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン
GK 13 マーカス・ベッティネッリ
DF 5 ブノワ・バディアシル
DF 23 トレボ・チャロバー
DF 27 マロ・グスト
DF 30 A. Anselmino
DF 34 ジョシュ・アチャンポン
MF 22 キアナン・デューズバリー・ホール
MF 45 ロメオ・ラビア
監督
エンツォ・マレスカ
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 2 ビクトル・リンデロフ
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 23 ルーク・ショー
MF 3 ヌセア・マズラウィ
MF 7 メイソン・マウント
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 13 パトリック・ドルグ
MF 16 アマド・ディアロ
MF 18 カゼミーロ
FW 9 ラスムス・ホイルンド
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 26 アイデン・ヘブン
DF 41 ハリー・アマス
DF 55 T. Fredricson
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 37 コビー・メイヌー
MF 43 トビー・コリアー
FW 17 アレハンドロ・ガルナチョ
監督
ルベン・アモリム
※28:15開始
<出場メンバー>
[チェルシー]
先発
GK 1 ロベルト・サンチェス
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 4 トシン・アダラバイヨ
DF 6 レビ・コルウィル
DF 24 リース・ジェームズ
MF 7 ペドロ・ネト
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 11 ノニ・マドゥエケ
MF 20 コール・パーマー
MF 25 モイセス・カイセド
FW 32 タイリーク・ジョージ
GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン
GK 13 マーカス・ベッティネッリ
DF 5 ブノワ・バディアシル
DF 23 トレボ・チャロバー
DF 27 マロ・グスト
DF 30 A. Anselmino
DF 34 ジョシュ・アチャンポン
MF 22 キアナン・デューズバリー・ホール
MF 45 ロメオ・ラビア
監督
エンツォ・マレスカ
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 2 ビクトル・リンデロフ
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 23 ルーク・ショー
MF 3 ヌセア・マズラウィ
MF 7 メイソン・マウント
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 13 パトリック・ドルグ
MF 16 アマド・ディアロ
MF 18 カゼミーロ
FW 9 ラスムス・ホイルンド
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 26 アイデン・ヘブン
DF 41 ハリー・アマス
DF 55 T. Fredricson
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 37 コビー・メイヌー
MF 43 トビー・コリアー
FW 17 アレハンドロ・ガルナチョ
監督
ルベン・アモリム
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります