プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X/Xbox One/PC用タクティカルシューター「レインボーシックス シージ(R6S)」の世界大会「RE:L0:AD 2025」において日本のプロチームCAG OSAKAがBNK FearXに勝利しベスト4を確定した。

「RE:L0:AD 2025」は6月10日に配信開始を予定している大型アップデート「レインボーシックス シージ エックス」を記念した大会。招待された20チームが参加し、BO1の予選が5月15日に終了。ここで上位8チームに絞られ、CAG OSAKAは予選で結果を残し決勝トーナメントに勝ち進んだ。

本日より決勝トーナメントがスタート。第1試合で韓国のBNK FearXとの試合になっており、2マップを獲得し世界ベスト4という輝かしい結果を残した。

「レインボーシックス シージ」において日本チームの最高記録は2019年2月に開催された「Six Invitational 2019」のベスト4であり、これに並ぶ結果を残した形となる。本大会は「シージ エックス」の配信を記念した大会であるため、特に予選は特殊なルールを採用し、お互いのチームが手持ちのポイントを賭け合うルールになっていた。予選の最終戦ではCAG OSAKAがこのルールをフル活用しつつブラジルの強豪・Team Liquidに勝利。このためブラジル開催の本大会では会場の空気がCAG OSAKAに対しアウェーであったにも関わらず、日本のプロシーン史上6年ぶり・2度目のベスト4となった。

CAG OSAKA次の試合は明後日5月18日0時45分より開始を予定。対戦相手はElevateまたはWildcard Gamingのいずれか勝利チームとなる。

