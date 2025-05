ちゃんみな『No No Girls』ファイナリスト10名とのコラボレーションで名曲「SAD SONG」を一発撮り

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「この曲がまたほかの形で色がついて咲いたことに、すごく感謝をしています」(ちゃんみな)

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』の第547回が公開され、ラッパー/シンガーのちゃんみなが3年ぶりに『THE FIRST TAKE』に登場。自身がプロデューサーを務めた話題のオーディション『No No Girls』のファイナリスト10名とのコラボレーションで「SAD SONG」を披露した。

2024年は自身の結婚・出産にくわえ、「身長、体重、年齢はいりません。ただ、あなたの声と人生を見せてください」という前代未聞の応募メッセージからはじまった「BMSG」とタッグを組んだガールズグループオーディション『No No Girls』のプロデューサーとしてのあらたな扉を開いたちゃんみな。

『No No Girls』は、ちゃんみなの愛のある指導や候補者のパフォーマンスが徐々に話題を呼び、2025年1月11日にKアリーナ横浜で開催された最終オーディションの『No No Girls THE FINAL』は2万人を動員。YouTube配信は同時接続者数が56万人を超えるほどの社会現象となった。

「SAD SONG」はそんな『No No Girls THE FINAL』で10名のファイナリストとともに歌唱し多くの話題を呼んだ楽曲。

あの日から約4ヵ月ぶりに、ファイナリスト10名全員とのコラボレーションで一発撮りで披露された「SAD SONG」。

ちゃんみなが『No No Girls』で繰り返し語った「誰も諦めない」「誰の手も離さない」という言葉がまさに体現された感動的なパフォーマンスとなっている。

リリース情報

2025.04.30 ON SALE

DIGITAL SINGLE「WORK HARD」

2025.07.23 ON SALE

Blu-ray&DVD『AREA OF DIAMOND 2』

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

ちゃんみな OFFICIAL SITE

https://chanmina.com/