【ムービーモンスターシリーズ メカゴジラ(2002) ver.2.0】 5月17日 発売 価格:3,520円

「ムービーモンスターシリーズ」より、2002年公開の「ゴジラ×メカゴジラ」に登場する「メカゴジラ(2002)」が、完全リニューアル版のver.2になって新たに登場。完全新規造形でカラーリングを一新し、劇中のイメージで再現されている。全高は約170mm。

