¡Úµð¿Í¡Ûà£Ç¤ÎµßÀ¤¼çáµÈÀî¾°µ±¤¬£¸²óµÕÅ¾£³¥é¥ó¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡Ö»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤À¤È¡Ä¡×
à£Ç¤ÎµßÀ¤¼çá¤Ï¤³¤ÎÃË¤À¡£
¡¡µÈÀî¾°µ±ÆâÌî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤¬ÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë¡Ö£³ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢£¸²ó¤ËµÕÅ¾£³¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿£¸²ó¤À¤Ã¤¿¡£°ì»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤«¤éÂåÂÇ¡¦Ãæ»³¤¬±¦Á°ÆóÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£Æó»àÆóÎÝ¤«¤éÀô¸ý¤¬»Íµå¤òÁª¤ÓÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿µÈÀî¤Ï£´ÈÖ¼ê¡¦ã·Æ£¤¬½éµå¤ËÅê¤¸¤¿¹â¤á¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¶¯¿¶¡£ÂÇµå¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤ØÈ¿¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤òË¥¤¦¤è¤¦¤Ë¸Ì¤òÉÁ¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÃåÃÆ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î£³¥é¥ó¤¬³Î¿®¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿µÈÀî¤Ï¡¢°ìÎÝÊý¸þ¤ØÊâ¤½Ð¤·±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç±þ±ç¤¹¤ë£ÇÅÞ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Àª¤¤¤è¤¯¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£Á´¿È¤Ç´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼±ç¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖÏ¢ÇÔÃæ¤Ç¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¤È¤Æ¤â¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ËÍ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤¤¾ìÌÌ¤ÇÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¸ÀÍÕ¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤Ê¤¬¤éËÜ²»¤òÅÇÏª¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë°ìÆü°ìÆü´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£