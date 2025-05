YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』の第547回が公開され、ラッパー/シンガーのちゃんみなが、約3年ぶりに同企画に登場。自身がプロデューサーを務めたオーディション『No No Girls』のファイナリスト10名とのコラボレーションで、「SAD SONG」を披露した。昨年、結婚・出産を発表したちゃんみなは、「身長、体重、年齢はいりません。ただ、あなたの声と人生を見せてください」というメッセージを掲げ、SKY-HIが代表を務める音楽プロダクションBMSGとタッグを組み『No No Girls』を始動。プロデューサーとして新たな活動に乗り出した。

『No No Girls』は、ちゃんみなの愛情あふれる指導や参加者たちのパフォーマンスによって徐々に注目を集め、今年1月11日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催された最終オーディション『No No Girls THE FINAL』には2万人を動員。YouTube配信では同時接続者数が56万人を超えるなど、大きな話題を呼んだ。「SAD SONG」は、その『THE FINAL』でファイナリスト10名とともに披露され、大きな反響を得た楽曲。今回の『THE FIRST TAKE』では、あの日以来となる10名全員とのコラボレーションが実現し、感動的な一発撮りパフォーマンスとして届けられた。オーディションを通じて、ちゃんみなが何度も語っていた「誰も諦めない」「誰の手も離さない」という言葉が、そのままパフォーマンスとして体現された映像となっている。