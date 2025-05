羊文学の新曲「mild days」のミュージックビデオが公開となった。羊文学は7月放送のTVアニメ『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』のオープニングおよびエンディング主題歌をダブル担当することが発表されており、「mild days」はそのエンディング主題歌としてアニメ放送に先駆けて先日配信リリースされた楽曲だ。公開された「mild days」ミュージックビデオは自身初USツアーのライブの様子やメンバーの素顔が垣間見えるロードムービー風の仕上がりだ。映像ディレクターは串田匠が担当した。

■新曲「mild days」

2025年5月14日(水) 配信開始

配信リンク:https://fcls.lnk.to/milddays

※TVアニメ『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』エンディング主題歌



2025年5月14日(水) 配信開始配信リンク:https://fcls.lnk.to/milddays※TVアニメ『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』エンディング主題歌

■<Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)”>

09月15日(月/祝) 大阪・大阪城ホール

09月18日(木) ソウル

09月20日(土) 上海

09月21日(日) 北京

09月23日(火) 広州

09月26日(金) 台北

09月28日(日) バンコク

10月09日(木) 東京・日本武道館

10月10日(金) 東京・日本武道館



▼日本公演詳細

09月15日(月/祝) 大阪城ホール

open17:00 / start18:00

全席指定:前売8,500円(税込)

企画/制作:株式会社次世代/SMASH

主催:清水音泉 後援:FM802

(問)清水音泉 06-6357-3666



10月09日(木) 日本武道館

open18:00 / start19:00

全席指定:前売8,500円(税込)

企画/制作:株式会社次世代/SMASH

主催:ホットスタッフ 後援:J-WAVE

(問)スマッシュ 03-3444-6751

(問)ホットスタッフ 050-5211-6077



10月10日(金) 日本武道館

open18:00 / start19:00

全席指定:前売8,500円(税込)

企画/制作:株式会社次世代/SMASH

主催:ホットスタッフ 後援:J-WAVE

(問)スマッシュ 03-3444-6751

(問)ホットスタッフ 050-5211-6077



【オフィシャル3次先行受付(大阪城ホール公演/日本武道館公演)】

受付期間:5/14(水)12:00〜6/8(日)23:59

チケットぴあ:https://w.pia.jp/t/hitsujibungaku/





09月15日(月/祝) 大阪・大阪城ホール09月18日(木) ソウル09月20日(土) 上海09月21日(日) 北京09月23日(火) 広州09月26日(金) 台北09月28日(日) バンコク10月09日(木) 東京・日本武道館10月10日(金) 東京・日本武道館▼日本公演詳細09月15日(月/祝) 大阪城ホールopen17:00 / start18:00全席指定:前売8,500円(税込)企画/制作:株式会社次世代/SMASH主催:清水音泉 後援:FM802(問)清水音泉 06-6357-366610月09日(木) 日本武道館open18:00 / start19:00全席指定:前売8,500円(税込)企画/制作:株式会社次世代/SMASH主催:ホットスタッフ 後援:J-WAVE(問)スマッシュ 03-3444-6751(問)ホットスタッフ 050-5211-607710月10日(金) 日本武道館open18:00 / start19:00全席指定:前売8,500円(税込)企画/制作:株式会社次世代/SMASH主催:ホットスタッフ 後援:J-WAVE(問)スマッシュ 03-3444-6751(問)ホットスタッフ 050-5211-6077【オフィシャル3次先行受付(大阪城ホール公演/日本武道館公演)】受付期間:5/14(水)12:00〜6/8(日)23:59チケットぴあ:https://w.pia.jp/t/hitsujibungaku/

■<HYPER JAPAN Festival 2025>

7月18日(金) 12:00-20:00 London,UK@Olympia Events

7月19日(土) 10:00-20:00 London,UK@Olympia Events

7月20日(日) 10:00-17:00 London,UK@Olympia Events



7月18日(金) 12:00-20:00 London,UK@Olympia Events7月19日(土) 10:00-20:00 London,UK@Olympia Events7月20日(日) 10:00-17:00 London,UK@Olympia Events

関連リンク

◆羊文学 オフィシャルサイト

◆羊文学 オフィシャルX

◆羊文学 オフィシャルInstagram

◆羊文学 オフィシャルYouTubeチャンネル

◆<HYPER JAPAN Festival 2025>オフィシャルサイト

◆羊文学 オフィシャルサイト◆羊文学 オフィシャルX◆羊文学 オフィシャルInstagram◆羊文学 オフィシャルYouTubeチャンネル◆<HYPER JAPAN Festival 2025>オフィシャルサイト

またミュージックビデオと合わせて、先日出演した<VIVA LA ROCK 2025>の最新ライブパフォーマンス映像も公開となった。『YouTube Music Weekend celebrating the MUSIC AWARDS JAPAN』は、5月21日および22日に開催される国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN』の開催を祝して実施されるもの。5月16日から18日の3日間、『MUSIC AWARDS JAPAN』にノミネートされたアーティストのライブ映像などを一気にプレミア公開する企画となっている。加えて、「mild days」が使用されたTVアニメ『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』の第2弾PVも公開中だ。羊文学は初のUSツアーに続き、9月15日の大阪城ホールを皮切りに、ソウル、上海、北京、広州、台北、バンコク、そして10月9日および10日の日本武道館2daysと全8都市9公演の自身過去最大規模アジアツアー<Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)”>を開催する。大阪城ホール公演と日本武道館公演2daysのチケットオフィシャル3次先行受付は6月8日23:59まで。アジア各都市の会場、チケットの情報などは順次発表される予定だ。アジアツアーは全11公演がソールドアウトした2024年に続き、二度目の開催となり、初の日本武道館と大阪城ホールでのライブは2024年の横浜アリーナ公演に続く新たな挑戦となる。