山内総一郎が、1stライブ『The Hole In The Wall』を7月9日に東京 EX THEATER ROPPONGIにて開催。また、オフィシャルファンクラブ「Wedeln’s lodge」の開設も決定した。

ファンクラブは、7月1日のグランドオープンに先駆けて、5月19日19時よりプレオープン&先行入会受付をスタート。また、同ファンクラブにて1stライブのチケット最速先行受付も実施される。

さらに、ファンクラブサイトプレオープン期間中に入会すると、オリジナルチケットファイルがプレゼントされる。

<山内総一郎 コメント>

いつも応援してくださっている皆さまへ

フジファブリックが活動を休止してから数ヶ月が経とうとしています。この間、自分自身とじっくり向き合い、音楽への想いを改めて深める貴重な時間を過ごしました。

そして今、新たな一歩を踏み出します。

僕の新しい居場所となる『Wedeln’s lodge』がスタートします。音楽を通じて皆さんとより近くでつながれることを心から楽しみにしています。

さらに7月9日には『The Hole In The Wall』と題してファーストライブを開催します。壁に空いた小さな穴のような、ささやかだけれど確かな一歩を、皆さんと共に踏み出せればと思っています。

今日まで音楽の道を歩み続けられたのは、支えてくださった皆さまのおかげです。この新しい挑戦も、ぜひ一緒に歩んでいただけたら幸せです。

新しい景色を一緒に見に行きましょう。心より感謝を込めて。

山内総一郎

(文=リアルサウンド編集部)