¡Ö¼éÈ÷¤Ë¤â¥¹¥é¥ó¥×¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×ºå¿À¡¦ÌÚÏ²À»Ìé¤¬£±»î¹ç£³¼ººö°ÊÍè¤Î¹Ã»Ò±à¥¹¥¿¥á¥ó¤ÇÄ»Ã«·É»á¤«¤é¥¨¡¼¥ëÁ÷¤é¤ì¤ë
¡¡¡Öºå¿À£²¡Ý£´¹Åç¡×¡Ê£±£¶Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡ºå¿À¡¦ÌÚÏ²À»ÌéÆâÌî¼ê¤¬¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¡££±»î¹ç£³¼ººö¤òÈÈ¤·¤¿£´·î£±£¹Æü¤Î¹ÅçÀï°ÊÍè¤È¤Ê¤ëËÜµòÃÏ¡¦¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¡£¶ÛÄ¥¡¢´ÑµÒ¤ÎÀ¼¡¢µå¾ì¤òÊñ¤àÊ·°Ïµ¤¡£ÂÎ¤¬»×¤¤ÄÌ¤ê¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ëÃæ¡¢Ìµ¼ººö¤Ç¼é¤êÈ´¤¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤â°ì»þÆ±ÅÀ¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤ÆÌöÆ°¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ºå¿À£Ï£Â¤ÎÄ»Ã«·É»á¤Ï»î¹çÁ°¤ËÌÚÏ²¤Ë½õ¸À¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤è¤¯¼éÈ÷¤ÈÁöÎÝ¤Ë¤Ï¥¹¥é¥ó¥×¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Â¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ä»Ã«»á¤Ï¡ÖÎã¤¨¤Ð¥Ð¥¦¥ó¥É¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¥ß¥¹¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤éÂÇµå¤ÎÀµÌÌ¤ËÁá¤¯Æþ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÇÂÇµå¤ò²£¤«¤é¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡×¤È¶ñÂÎÎã¤òµó¤²¤ÆÀâÌÀ¤·¡¢ÅÚ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÍ··â¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÎÏÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£