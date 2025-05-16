¡ÖÀ¼¤ÎÂç¤¤¤¿Í¡×¤Ë²ñµÄ¤ò²õ¤µ¤ì¤ë¤Ê¡ª ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤Î¥×¥í¤¬¶µ¤¨¤ë¡È¥â¥ä¥â¥ä²ñµÄ¡É²þÁ±½Ñ
¡ÖÀ¼¤ÎÂç¤¤¤¿Í¡×¤Î°Õ¸«¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¼ã¼ê¤Ï²¼¤ò¸þ¤¯¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê²ñµÄ¤Ë¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¥Á¡¼¥à¤ÎÄäÂÚ¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤Î¡ÖÌÜÀþ¤Î¥º¥ì¡×¤¬¸¶°ø¤«¤â¡£¤½¤Î¥º¥ì¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ëÈë·í¡Ê¤Ò¤±¤Ä¡Ë¤È¤Ï¡©
¿·¤·¤¤ÁÈ¿¥¡¦¥¥ã¥ê¥¢ÏÀ¤òÃµµá¤¹¤ë¡¢°ÂºØÍ¦¼ù¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡ØËÁ¸±¤¹¤ëÁÈ¿¥¤Î¤Ä¤¯¤ê¤«¤¿¨¡¨¡¡Ö·³»öÅªÀ¤³¦´Ñ¡×¤òÈ´¤±½Ð¤¹5¤Ä¤Î»×¹ÍË¡¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê²ñµÄ±¿±Ä¤ä¥Á¡¼¥à¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡ÏÀ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÏËÜ½ñ¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¤·¡¢²ñµÄ¤Çµ¯¤³¤ê¤¬¤Á¤Ê¡ÖÌÜÀþ¤Î¥º¥ì¡×¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¤½¤ì¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¥º¥ì¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î´ðËÜ3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤æ¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¡×¤ò¸«Ê¬¤±¤ë10¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È
¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ï¡¢¼¡¤Î3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ËÀ°Íý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÌÜÀþ¤Î¥º¥ì¤Ëµ¤¤Å¤¯
¢ÌÜÀþ¤Î¥º¥ì¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë
£ÌÜÀþ¤Î¥º¥ì¤ò¹ç¤ï¤»¤ë
¤³¤Î3¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤ë²ñµÄ¤Ç¡¢¼ã¼ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎA¤µ¤ó¤¬¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¾¯¤·ÆÍÈô¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤«¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎB¤µ¤ó¤¬¡Ö»ëÅÀ¤Ï¿·¤·¤¤¤±¤É¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼»ëÅÀ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Í¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÂ³¤±¤Æ¡¢Ãæ·ø¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎC¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´ñÈ´¤¹¤®¤ë¤«¤â¡Ä¡Ä¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤Ä¤±²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
·ë¶É¡¢¤½¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó¸«Á÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢A¤µ¤ó¤Ï¤¢¤Þ¤êÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤É½¾ð¡Ä¡Ä¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬¤³¤Î²ñµÄ¤Î¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¡¼¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤Î¾ì¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ä¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ò²¿ÅÙ¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤À¤ó¤À¤óÏÃ¤·¼ê¤Î¤¢¤¤¤À¤ÎÁ°Äó¤Î¥º¥ì¤ËÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤«¤é¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤¹É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¥â¥ä¥â¥ä¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¡¢¥º¥ì¤ÎÃû¸õ¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥º¥ì¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ê1¡Ë Î¾¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤äÌò³ä¤¬ÌÀ³Î¤Ë°Û¤Ê¤ë¤È¤
¡Ê2¡Ë¸ÀÆ°¤Î°Õ¿Þ¤¬¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤
¡Ê3¡Ë´¶¾ðÅª¤Ê¥â¥ä¥â¥ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤
¡Ê4¡Ë¤ª¸ß¤¤¤¬°Û¤Ê¤ëÉ¾²Á¤äÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤
¤µ¤¤Û¤É¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤â¡¢Á°Äó¤Î¥º¥ì¤ÎÃû¸õ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ºÇ½é¤ËÈ¯¸À¤·¤¿B¤µ¤ó¤¬¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÅÀ¡Ê¥µ¥¤¥ó1¡Ë¡¢¡Ö¥æ¡¼¥¶¡¼»ëÅÀ¡×¡Ö´ñÈ´¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Û¤Ê¤ëÉ½¸½¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°Õ¿Þ¡¦ÇØ·Ê¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÅÀ¡Ê¥µ¥¤¥ó2¡¦4¡Ë¡¢»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤¿¼ã¼ê¤ÎA¤µ¤ó¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤¤ì¤Æ¤Ê¤µ¤½¤¦¤ÊÅÀ¡Ê¥µ¥¤¥ó3¡Ë¡£
4¤Ä¤Î¥µ¥¤¥ó¤ËÌÜ¤òÇÛ¤ê¡¢È¯¸À¤ÎÅÚÂæ¤Ë¤¢¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤ä´¶¾ð¡¢»×¤¤¹þ¤ß¡¢¥Ð¥¤¥¢¥¹¤Ê¤É¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤Åö»ö¼Ô¤Î¿¼ÁØ¿´Íý¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ÌÜÀþ¤Î¥º¥ì¤Ëµ¤¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¡¢¤¹¤°¤Ë¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¥º¥ì¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢Åö»ö¼Ô¤ä¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ë¡Ö¤¢¡¢¥º¥ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡Ä¡Ä¡×¤Èµ¤¤Å¤«¤»¤ë¤³¤È¤â¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î½ÅÍ×¤ÊÌòÌÜ¤Ç¤¹¡£
¥º¥ì¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤È¤¤Ï¼¡¤Î3¤Ä¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê1¡ËÁÇËÑ¤Ê¼ÁÌä
¡Ê2¡Ë¸À¤¤´¹¤¨¤ë¼ÁÌä
¡Ê3¡Ë¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ø¤Î¼ÁÌä
¡Ê1¡Ë¤ÎÁÇËÑ¤Ê¼ÁÌä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÈãÈ½Åª¡¦Å¨ÂÐÅª¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö½ã¿è¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ÖB¤µ¤ó¤Ï¤È¤¯¤Ë¤É¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ë¡Ø»ëÅÀ¤Î¿·¤·¤µ¡Ù¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¤«¡ÖC¤µ¤ó¤¬¡Ø´ñÈ´¡Ù¤À¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤âÆ±¤¸ÅÀ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤¸¤Ä¤ÏB¤µ¤ó¤ÈC¤µ¤ó¤Î²ò¼á¤¬¤½¤â¤½¤â°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê2¡Ë¤Î¸À¤¤´¹¤¨¤â¤Þ¤¿¡¢Áê¼ê¤ÎÁ°Äó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤ÏÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¡Ö¡Ø´ñÈ´¤¹¤®¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥Ë¥Ã¥Á¤¹¤®¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦Íý²ò¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤ÇÊÌ¤Î¸ÀÍÕ¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ö¡Ø¥æ¡¼¥¶¡¼»ëÅÀ¡Ù¤òÊÌ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡©¡×¤ÈÁê¼ê¤ËÅê¤²¤«¤±¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐC¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤â¤½¤âA¤µ¤ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ËÈÝÄêÅª¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡Ë¤Ï¼ÁÌä¤Î»ÅÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÁÌä¤¹¤ëÂÐ¾Ý¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£
Ìò³ä¤äÎ©¾ì¡¢ÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¤¦¤ËÈ¯¸À¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ê¡¢°Õ¸«¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤¤Û¤É¤ÎÎã¤Ç¸À¤¨¤Ð¡Ö¡Ø¥æ¡¼¥¶¡¼»ëÅÀ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢A¤µ¤óÅª¤Ë¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤«¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Æ¡¢A¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¶ñ¹ç¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÅú¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖB¤µ¤ó¡¦C¤µ¤ó¤Î»ØÅ¦¤ËA¤µ¤ó¤¬¥Ô¥ó¤È¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò²Ä»ë²½¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤³¤Ç¤âÌò¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï¡ÖÌä¤¤¡×¤Ç¤¹¡£
¤ß¤ó¤Ê¤¬¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤Æ¹Í¤¨¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÖÁ°¸þ¤¤ÊÌä¤¤¡×¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ÖA¤µ¤ó¤¬½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÀÚ¤ê¸ý¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£B¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸«¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼Áü¤òÀßÄê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤É¤¦¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ò¹¤¯¤È¤ì¤ë¤«¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¼¤Ò¡¢¤³¤Î3¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¦Í¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÁ´°÷¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó·¿¤ÎÁÈ¿¥¡×¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§°ÂºØ Í¦¼ù¡Ê¤¢¤ó¤¶¤¤¡¦¤æ¤¦¤¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
³ô¼°²ñ¼ÒMIMIGURI ÂåÉ½¼èÄùÌòCo-CEO¡£1985Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ÅìµþÂç³Ø¹©³ØÉôÂ´¶È¡¢ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡³ØºÝ¾ðÊó³ØÉÜÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£Çî»Î¡Ê³ØºÝ¾ðÊó³Ø¡Ë¡£ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤òÆÀ°ÕÎÎ°è¤È¤¹¤ë·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡¡¼¥à¡ÖMIMIGURI¡Ê¥ß¥ß¥°¥ê¡Ë¡×¤òÁÏ¶È¡£»ñÀ¸Æ²¡¢¥·¥Á¥º¥ó¡¢µþ¥»¥é¡¢»°É©ÅÅµ¡¡¢¥¥Ã¥³¡¼¥Þ¥ó¡¢ÃÝÃæ¹©Ì³Å¹¡¢ÅìµÞ¤Ê¤É¤ÎÂç´ë¶È¤«¤é¡¢¥Þ¥Í¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¡¢SmartHR¡¢ANYCOLOR¤Ê¤É¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢·×350¼Ò°Ê¾å¤ÎÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¡£¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖCULTIBASE¡×ÊÔ½¸Ä¹¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡ ¾ðÊó³Ø´Ä µÒ°÷¸¦µæ°÷¡£
(Ê¸:°ÂºØ Í¦¼ù)
¿·¤·¤¤ÁÈ¿¥¡¦¥¥ã¥ê¥¢ÏÀ¤òÃµµá¤¹¤ë¡¢°ÂºØÍ¦¼ù¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡ØËÁ¸±¤¹¤ëÁÈ¿¥¤Î¤Ä¤¯¤ê¤«¤¿¨¡¨¡¡Ö·³»öÅªÀ¤³¦´Ñ¡×¤òÈ´¤±½Ð¤¹5¤Ä¤Î»×¹ÍË¡¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê²ñµÄ±¿±Ä¤ä¥Á¡¼¥à¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡ÏÀ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤æ¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¡×¤ò¸«Ê¬¤±¤ë10¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È
¡Ö¥º¥ì¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î´ðËÜ3¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Ö½¸ÃÄ¤Ë¤ª¤±¤ëÌÜÀþ¤Î¥º¥ì¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¡¢Á°Äó¤ò¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¡¼¥·¥ç¥óËÜÍè¤ÎÌÜÅª¤«¤éµÕ»»¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¡¼¥¿¡¼¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤¤ï¤á¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ï¡¢¼¡¤Î3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ËÀ°Íý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÌÜÀþ¤Î¥º¥ì¤Ëµ¤¤Å¤¯
¢ÌÜÀþ¤Î¥º¥ì¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë
£ÌÜÀþ¤Î¥º¥ì¤ò¹ç¤ï¤»¤ë
¤³¤Î3¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤ë²ñµÄ¤Ç¡¢¼ã¼ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎA¤µ¤ó¤¬¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¾¯¤·ÆÍÈô¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤«¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎB¤µ¤ó¤¬¡Ö»ëÅÀ¤Ï¿·¤·¤¤¤±¤É¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼»ëÅÀ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Í¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÂ³¤±¤Æ¡¢Ãæ·ø¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎC¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´ñÈ´¤¹¤®¤ë¤«¤â¡Ä¡Ä¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤Ä¤±²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
·ë¶É¡¢¤½¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó¸«Á÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢A¤µ¤ó¤Ï¤¢¤Þ¤êÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤É½¾ð¡Ä¡Ä¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬¤³¤Î²ñµÄ¤Î¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¡¼¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤Î¾ì¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ä¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ú¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¡ÛÌÜÀþ¤Î¥º¥ì¤Ë¡Öµ¤¤Å¤¯¡×ÏÃ¤·¹ç¤¦¤Ê¤«¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¡Ö¤¢¤ì¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤«¤ª¤«¤·¤¤¤«¤â¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬ÂÐÏÃ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ò²¿ÅÙ¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤À¤ó¤À¤óÏÃ¤·¼ê¤Î¤¢¤¤¤À¤ÎÁ°Äó¤Î¥º¥ì¤ËÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤«¤é¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤¹É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¥â¥ä¥â¥ä¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¡¢¥º¥ì¤ÎÃû¸õ¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥º¥ì¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ê1¡Ë Î¾¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤äÌò³ä¤¬ÌÀ³Î¤Ë°Û¤Ê¤ë¤È¤
¡Ê2¡Ë¸ÀÆ°¤Î°Õ¿Þ¤¬¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤
¡Ê3¡Ë´¶¾ðÅª¤Ê¥â¥ä¥â¥ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤
¡Ê4¡Ë¤ª¸ß¤¤¤¬°Û¤Ê¤ëÉ¾²Á¤äÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤
¤µ¤¤Û¤É¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤â¡¢Á°Äó¤Î¥º¥ì¤ÎÃû¸õ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ºÇ½é¤ËÈ¯¸À¤·¤¿B¤µ¤ó¤¬¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÅÀ¡Ê¥µ¥¤¥ó1¡Ë¡¢¡Ö¥æ¡¼¥¶¡¼»ëÅÀ¡×¡Ö´ñÈ´¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Û¤Ê¤ëÉ½¸½¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°Õ¿Þ¡¦ÇØ·Ê¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÅÀ¡Ê¥µ¥¤¥ó2¡¦4¡Ë¡¢»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤¿¼ã¼ê¤ÎA¤µ¤ó¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤¤ì¤Æ¤Ê¤µ¤½¤¦¤ÊÅÀ¡Ê¥µ¥¤¥ó3¡Ë¡£
4¤Ä¤Î¥µ¥¤¥ó¤ËÌÜ¤òÇÛ¤ê¡¢È¯¸À¤ÎÅÚÂæ¤Ë¤¢¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤ä´¶¾ð¡¢»×¤¤¹þ¤ß¡¢¥Ð¥¤¥¢¥¹¤Ê¤É¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤Åö»ö¼Ô¤Î¿¼ÁØ¿´Íý¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ÌÜÀþ¤Î¥º¥ì¤Ëµ¤¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¹¥Æ¥Ã¥×¢¡ÛÌÜÀþ¤Î¥º¥ì¤ò¡Ö²Ä»ë²½¤¹¤ë¡×¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤Ï¥º¥ì¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÅö»ö¼Ô¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¡¢¤¹¤°¤Ë¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¥º¥ì¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢Åö»ö¼Ô¤ä¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ë¡Ö¤¢¡¢¥º¥ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡Ä¡Ä¡×¤Èµ¤¤Å¤«¤»¤ë¤³¤È¤â¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î½ÅÍ×¤ÊÌòÌÜ¤Ç¤¹¡£
¥º¥ì¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤È¤¤Ï¼¡¤Î3¤Ä¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê1¡ËÁÇËÑ¤Ê¼ÁÌä
¡Ê2¡Ë¸À¤¤´¹¤¨¤ë¼ÁÌä
¡Ê3¡Ë¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ø¤Î¼ÁÌä
¡Ê1¡Ë¤ÎÁÇËÑ¤Ê¼ÁÌä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÈãÈ½Åª¡¦Å¨ÂÐÅª¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö½ã¿è¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ÖB¤µ¤ó¤Ï¤È¤¯¤Ë¤É¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ë¡Ø»ëÅÀ¤Î¿·¤·¤µ¡Ù¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¤«¡ÖC¤µ¤ó¤¬¡Ø´ñÈ´¡Ù¤À¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤âÆ±¤¸ÅÀ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤¸¤Ä¤ÏB¤µ¤ó¤ÈC¤µ¤ó¤Î²ò¼á¤¬¤½¤â¤½¤â°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê2¡Ë¤Î¸À¤¤´¹¤¨¤â¤Þ¤¿¡¢Áê¼ê¤ÎÁ°Äó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤ÏÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¡Ö¡Ø´ñÈ´¤¹¤®¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥Ë¥Ã¥Á¤¹¤®¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦Íý²ò¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤ÇÊÌ¤Î¸ÀÍÕ¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ö¡Ø¥æ¡¼¥¶¡¼»ëÅÀ¡Ù¤òÊÌ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡©¡×¤ÈÁê¼ê¤ËÅê¤²¤«¤±¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐC¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤â¤½¤âA¤µ¤ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ËÈÝÄêÅª¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡Ë¤Ï¼ÁÌä¤Î»ÅÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÁÌä¤¹¤ëÂÐ¾Ý¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£
Ìò³ä¤äÎ©¾ì¡¢ÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¤¦¤ËÈ¯¸À¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ê¡¢°Õ¸«¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤¤Û¤É¤ÎÎã¤Ç¸À¤¨¤Ð¡Ö¡Ø¥æ¡¼¥¶¡¼»ëÅÀ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢A¤µ¤óÅª¤Ë¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤«¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Æ¡¢A¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¶ñ¹ç¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÅú¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖB¤µ¤ó¡¦C¤µ¤ó¤Î»ØÅ¦¤ËA¤µ¤ó¤¬¥Ô¥ó¤È¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò²Ä»ë²½¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¥¹¥Æ¥Ã¥×£¡ÛÌÜÀþ¤Î¥º¥ì¤ò¡Ö¹ç¤ï¤»¤ë¡×¥º¥ì¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¤¿¤é¡¢Á°Äó¤Î¥º¥ì¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¡ÖÌÜÀþ¹ç¤ï¤»¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤âÌò¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï¡ÖÌä¤¤¡×¤Ç¤¹¡£
¤ß¤ó¤Ê¤¬¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤Æ¹Í¤¨¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÖÁ°¸þ¤¤ÊÌä¤¤¡×¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ÖA¤µ¤ó¤¬½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÀÚ¤ê¸ý¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£B¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸«¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼Áü¤òÀßÄê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤É¤¦¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ò¹¤¯¤È¤ì¤ë¤«¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¼¤Ò¡¢¤³¤Î3¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¦Í¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÁ´°÷¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó·¿¤ÎÁÈ¿¥¡×¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§°ÂºØ Í¦¼ù¡Ê¤¢¤ó¤¶¤¤¡¦¤æ¤¦¤¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
³ô¼°²ñ¼ÒMIMIGURI ÂåÉ½¼èÄùÌòCo-CEO¡£1985Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ÅìµþÂç³Ø¹©³ØÉôÂ´¶È¡¢ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡³ØºÝ¾ðÊó³ØÉÜÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£Çî»Î¡Ê³ØºÝ¾ðÊó³Ø¡Ë¡£ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤òÆÀ°ÕÎÎ°è¤È¤¹¤ë·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡¡¼¥à¡ÖMIMIGURI¡Ê¥ß¥ß¥°¥ê¡Ë¡×¤òÁÏ¶È¡£»ñÀ¸Æ²¡¢¥·¥Á¥º¥ó¡¢µþ¥»¥é¡¢»°É©ÅÅµ¡¡¢¥¥Ã¥³¡¼¥Þ¥ó¡¢ÃÝÃæ¹©Ì³Å¹¡¢ÅìµÞ¤Ê¤É¤ÎÂç´ë¶È¤«¤é¡¢¥Þ¥Í¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¡¢SmartHR¡¢ANYCOLOR¤Ê¤É¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢·×350¼Ò°Ê¾å¤ÎÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¡£¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖCULTIBASE¡×ÊÔ½¸Ä¹¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡ ¾ðÊó³Ø´Ä µÒ°÷¸¦µæ°÷¡£
(Ê¸:°ÂºØ Í¦¼ù)