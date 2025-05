◆ちゃんみな「ノノガ」ファイナリスト10人とコラボ

【モデルプレス=2025/05/16】ラッパー/シンガーのちゃんみなが、16日公開のYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」第547回に登場した。{2|img:center:w700:capYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第547回が公開され、ラッパー/シンガーのちゃんみなが3年ぶりに「THE FIRST TAKE」に登場。自身がプロデューサーを務めた話題のオーディション「No No Girls」のファイナリスト10人とのコラボレーションで「SAD SONG」を披露した。

2024年は自身の結婚・出産にくわえ、「身長、体重、年齢はいりません。ただ、あなたの声と人生を見せてください」という前代未聞の応募メッセージからはじまった「BMSG」とタッグを組んだガールズグループオーディション"No No Girls"のプロデューサーとしての新たな扉を開いたちゃんみな。"No No Girls"はちゃんみなの愛のある指導や候補者のパフォーマンスが徐々に話題を呼び、今年1月11日にKアリーナ横浜で開催された最終オーディションの"No No Girls THE FINAL"は2万人を動員、YouTube配信は同時接続者数が56万人を超えるほどの社会現象となった。「SAD SONG」はそんな"No No Girls THE FINAL"で10人のファイナリストとともに歌唱し多くの話題を呼んだ。あの日から約4ヶ月ぶりに、ファイナリスト10人全員とのコラボレーションで一発撮りで披露された「SAD SONG」。ちゃんみなが"No No Girls"で繰り返し語った「誰も諦めない」「誰の手も離さない」という言葉がまさに体現された感動的なパフォーマンスとなっている。