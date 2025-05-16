¶¶ËÜÂçµ±¡¢£²°Ì¤â¼èºà±þ¤¸¤º¡¡£²½µ´Ö¸¶°øÉÔÌÀ¤ÎÈ¯Ç®¼ý¤Þ¤é¤º¡¡ÀÆÆ£¥³¡¼¥Á¡ÖÀº¿ÀÎÏ¤À¤±¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡ÖÂÎÁà¡¦£Î£È£ËÇÕ¡×¡Ê£±£¶Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê£±£°·î¡¢¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡ËÂåÉ½Áª¹Í¤ò·ó¤Í¤Æ³«Ëë¤·¡¢ÃË»Ò¤Î¸Ä¿ÍÁí¹ç£±²óÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØÃÄÂÎ¶â¥á¥À¥ë¤Î¶¶ËÜÂçµ±¡Ê£²£³¡Ë¡áÆüËÜÀ¸Ì¿¡¦¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡á¤Ï¡¢£±£¶£¸¡¦£²£±£±ÅÀ¤Ç£²°Ì¤À¤Ã¤¿¡£Âç²ñ¤ÏÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ê£´·î¡Ë¤Î¹ç·×ÅÀ¤ÎÈ¾Ê¬¤ò»ý¤ÁÅÀ¤È¤·¡¢ÃË»Ò¤Ï£²Æü´Ö¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡µ¤ÎÏ¤À¤±¤Ç¤ä¤êÈ´¤¤¤¿¡£¶¶ËÜ¤Ï£³Æü¤«¤éÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë´Ù¤ê¡¢º£¤Ç¤â¸¶°øÉÔÌÀ¤ÎÈ¯Ç®Ãæ¡£Îý½¬¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤º¡¢¤·¤Ã¤«¤êÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤¿¤Î¤Ï£±£µÆü¤Î¸ø¼°Îý½¬¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£¥Á¡¼¥à¤Ï´þ¸¢¤ò´«¤á¤¿¤¬ËÜ¿Í¤Ï¶¯¹Ô½Ð¾ì¤·¡¢ÀÆÆ£ÎÉ¹¨¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¥×¥í¡¢¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ²¸ÊÖ¤·¤¹¤ë¤³¤È¤¬ºÇÍ¥Àè¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¿´Ãæ¤ò»¡¤·¤¿¡£
¡¡±éµ»¹½À®¤ÏÍî¤È¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Î¾²¤Ç¤ÏÀ©¸Â»þ´Ö¤¬²á¤®¡¢½ªËöµ»¤ÎÃåÃÏ¤ÇÁ°Êý¤Ë£±²óÅ¾¤¹¤ë¥ß¥¹¤¬½Ð¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¸ÞÎØ²¦¼Ô¤Î°ÕÃÏ¤ÇÈÔ²ó¡£²¬¤Ë¤ÏµÕÅ¾¤Ïµö¤·¤Æ£±¡¦£µÅÀº¹¤Ë¹¤²¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Å´ËÀ¤Ç¤ÏÁ´ÂÎ¥È¥Ã¥×¤Î£±£´¡¦£¶£¶£¶ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É£²°Ì¤ò»à¼é¤·¤¿¡£
¡¡¼èºà¤Ë¤Ï±þ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££²²óÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë£±£¸Æü¤Î½Ð¾ì¤Ï¡¢ÂÎÄ´¤ò¸«¤ÆÅöÆü¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¤Û¤Ü£²½µ´ÖÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Àº¿ÀÎÏ¤À¤±¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¾õÂÖ¡Ë¡×¤ÈÀÆÆ£¥³¡¼¥Á¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î¸Ä¿ÍÁí¹ç¤ÎÂåÉ½¤Ï¾å°Ì£²¿Í¡£¶¶ËÜ¤¬À¤³¦ÀÚÉäÃ¥¼è¤ØÎÏ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤ë¡£