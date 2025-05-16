¥¬¥Ð¥Ã¤ÈÃå¤ë¤À¤±¤ÇOK¡ª¡Ú¥°¥íー¥Ð¥ë¥ïー¥¯¡Û40¡¦50Âå¤Î¥ª¥·¥ã¸«¤¨♡¡ÖÈ¾Âµ¥Ç¥Ë¥à¥·¥ã¥Ä¡×
À¤³¦Åª¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥Ç¥Ë¥à¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥¬¥Ð¥Ã¤ÈÃå¤ë¤À¤±¤Çº£¤Ã¤Ý¤¯¹¤È´¤±¤ë¡Ú¥°¥íー¥Ð¥ë¥ïー¥¯¡Û¤Î¡ÖÈ¾Âµ¥Ç¥Ë¥à¥·¥ã¥Ä¡×¡£¥È¥ì¥ó¥É´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¤â¥¹¥«ー¥È¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¯ÂÎ·¿¥«¥Ðー¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥Ç¥Ë¥à¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢40¡¦50Âå¤Î°ì·³¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
Ãå¤ë¤À¤±¤Ç¥È¥ì¥ó¥É´¶¥¢¥Ã¥×¡ª ¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤Ë»÷¹ç¤¦È¾Âµ¥Ç¥Ë¥à¥·¥ã¥Ä
¡Ú¥°¥íー¥Ð¥ë¥ïー¥¯¡Û¡ÖGOOD¥Ç¥Ë¥à¥·¥ã¥ÄÈ¾Âµ¡×\5,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¸å¤í¥èー¥¯²¼¤Ë¥¿¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¤¿¥Õ¥ì¥¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÃå¤é¤ì¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤¬ÆÃÄ§¡£40Âå¤Î¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ú¤Ú¤Á¤³¤µ¤ó¤â¡Ö±©¿¥¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¬¥Ð¥Ã¤ÈÃå¤ë¤À¤±¤Ç¥È¥ì¥ó¥É¥³ー¥Ç¤¬´°À®¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤¬¶ì¼ê¤Ê¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤Ë¤â¶¯¤¤Ì£Êý¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¿þ¤Î¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥í¥´»É½«¤ÈÂç¤¤á¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤â¥³ー¥Ç¤Ë¤¤¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤Ï¥Ô¥«¥¤¥Á¡ª ÂÎ·¿¥«¥Ðー¤âÁÀ¤¨¤ë
40Âå¤Î¥¹¥¿¥Ã¥ÕKazuyo¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¥Õ¥ì¥¢¥¹¥«ー¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ½Ü¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¥ß¥Ã¥¯¥¹¥³ー¥Ç¤Ë¡£Á°¸åº¹¤Î¤¢¤ëÃå¾æ¤âÆÃÄ§¤Î¥Ç¥Ë¥à¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢Kazuyo¤µ¤ó¤¬¡Ö¥Ü¥È¥à¥¹¤òÁª¤Ð¤º¤ËÀü¤±¤ëËüÇ½¤µ¤Ï¥Ô¥«¥¤¥Á¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯Ãå¤³¤Ê¤»¤½¤¦¡£ÂÎ·¿¥«¥Ðー¤Ç¤¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ïand ST½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§mana.i