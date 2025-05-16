È×ÀÐ¤ÎÀ¾ÉðÅê¼ê¿Ø¡¢¥Ù¥ë¡¼¥ÊD¤Ç35¥¤¥Ë¥ó¥°Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÃ±ÆÈ2°Ì¡¡ÀèÈ¯ÅÏîµÍ¦ÂÀÏ¯¤¬7²óÌµ¼ºÅÀ¤Ç2¾¡ÌÜ
¡¡¢¡À¾Éð3¡½0¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê16Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¶ì¤·¤¤¶ÉÌÌ¤Ç¤âÁ´ÎÏ¤ÇÅê¤²È´¤¤¤¿¡£3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î7²ó¡£ÀèÈ¯ÅÏÊÕ¤Ï2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¦¤â¡¢¼ã·î¤ò³°³ÑÄã¤á¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÇÃæÈô¤Ë»ÅÎ±¤áÆÀÅÀ¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¡£7²ó¤ò3°ÂÂÇ¤ËÉõ¤¸¤ÆÌµ¼ºÅÀ¡£Ìó1¥«·î¤Ö¤ê¤Îº£µ¨2¾¡ÌÜ¤Ë¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥«¥¦¥ó¥È¤òÍÍø¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¡¢Í×½ê¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤â¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£16Æü¤ÏÊ¡²¬¤«¤é¤Î°ÜÆ°»î¹ç¡£ÁáÄ«¤«¤éËÜµòÃÏ¤Ø¤ÈÌá¤ë¸·¤·¤¤ÆüÄø¤ÎÃæ¤Ç¡¢±¦ÏÓ¤¬ÀèÈ¯¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ»î¹ç¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤«¤é¥¦¥£¥ó¥²¥ó¥¿¡¼¡¢Ê¿ÎÉ¤È¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÎíÉõ¡£¤³¤ì¤Ç¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç¤Ï5·î7Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Î2²ó¤«¤é35¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤À¡£Åê¼ê¿Ø¤¬Ê³Æ®¤·¤ÆÃ±ÆÈ2°Ì¤Ë¤âÉâ¾å¡£À¾¸ý´ÆÆÄ¤â¡ÖÀè¤ÏÄ¹¤¤¤¬¾å¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ïµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£