西野カナ、全18曲の配信限定アルバム『カップル Love Song Selection』リリース決定
西野カナが5月23日午前0時、配信限定アルバム『カップル Love Song Selection』をリリースする。
◆西野カナ 画像 / 動画
『カップル Love Song Selection』は、最新曲「With You」をはじめとした西野カナの真骨頂ともいえる“カップルLOVEソング”を集めた配信限定セレクションアルバムだ。
収録曲は数々のヒット曲を含む全18曲。飾ることのない二人の愛情表現を描いた「Darling」(2014年発売)、男性になかなか理解してもらえない女性の内面や乙女心をキュートに描いたラブソング「トリセツ」(2015年発売)といったナンバーは、「Darling」が累計1億再生超え、「トリセツ」が2億再生超えと、ストリーミングでもロングヒットを続けている。また、新曲「With You」や復帰第一弾楽曲「EYES ON YOU」ほか、初期人気曲「if」「Dear…」「このままで」、そしてラストを飾る「おやすみ」までを流れで聴くとストーリー性も感じさせる仕上がりだ。
▲『カップル Love Song Selection』
▲事前配信予約特典
■配信限定セレクションアルバム『カップル Love Song Selection』
予約リンク：https://nishinokana.lnk.to/CoupleLoveSongSelection
※事前配信予約特典：アーティスト写真の未公開カットを使用したオリジナルスマホ壁紙
▼収録内容
01. With You
02. Darling
03. トリセツ
04. あなたの好きなところ
05. if
06. Dear…
07. 遠くても feat.WISE
08. このままで
09. Rainbow
10. You & Me
11. Happy Time
12. LOVE
13. アイラブユー
14. 君が好き
15. EYES ON YOU
16. ごめんね
17. Bedtime Story
18. おやすみ
■＜Fall In Love With You Again Tour 2025＞追加公演
6月22日(日) 埼玉・さいたまスーパーアリーナ
【プレオーダー受付】
受付期間：5/13(火)12:00〜5/19(月)23:59
https://eplus.jp/sf/detail/0265990001?P6=001&P1=0402&P59=1
■配信シングル「With You」
配信リンク：https://nishinokana.lnk.to/With_You
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