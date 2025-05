西野カナが5月23日午前0時、配信限定アルバム『カップル Love Song Selection』をリリースする。『カップル Love Song Selection』は、最新曲「With You」をはじめとした西野カナの真骨頂ともいえる“カップルLOVEソング”を集めた配信限定セレクションアルバムだ。収録曲は数々のヒット曲を含む全18曲。飾ることのない二人の愛情表現を描いた「Darling」(2014年発売)、男性になかなか理解してもらえない女性の内面や乙女心をキュートに描いたラブソング「トリセツ」(2015年発売)といったナンバーは、「Darling」が累計1億再生超え、「トリセツ」が2億再生超えと、ストリーミングでもロングヒットを続けている。また、新曲「With You」や復帰第一弾楽曲「EYES ON YOU」ほか、初期人気曲「if」「Dear…」「このままで」、そしてラストを飾る「おやすみ」までを流れで聴くとストーリー性も感じさせる仕上がりだ。



▲『カップル Love Song Selection』 ▲『カップル Love Song Selection』



▲事前配信予約特典 ▲事前配信予約特典

■配信限定セレクションアルバム『カップル Love Song Selection』

2025年5月23日(金)午前0時 配信開始

予約リンク:https://nishinokana.lnk.to/CoupleLoveSongSelection

※事前配信予約特典:アーティスト写真の未公開カットを使用したオリジナルスマホ壁紙

▼収録内容

01. With You

02. Darling

03. トリセツ

04. あなたの好きなところ

05. if

06. Dear…

07. 遠くても feat.WISE

08. このままで

09. Rainbow

10. You & Me

11. Happy Time

12. LOVE

13. アイラブユー

14. 君が好き

15. EYES ON YOU

16. ごめんね

17. Bedtime Story

18. おやすみ

■<Fall In Love With You Again Tour 2025>追加公演

6月21日(土) 埼玉・さいたまスーパーアリーナ

6月22日(日) 埼玉・さいたまスーパーアリーナ

【プレオーダー受付】

受付期間:5/13(火)12:00〜5/19(月)23:59

https://eplus.jp/sf/detail/0265990001?P6=001&P1=0402&P59=1



■配信シングル「With You」

2025年5月9日(金)0:00配信開始

配信リンク:https://nishinokana.lnk.to/With_You









公開された『カップル Love Song Selection』のジャケット写真は、両想いのカップルを表した二つのハートが重なった可愛らしいデザインとなっている。この配信限定セレクションアルバムの事前配信予約受付がスタートしたほか、Spotify / Apple Musicで配信予約するとアーティスト写真の未公開カットを使用したオリジナルスマホ壁紙がプレゼントされる。