¥Õ¥¸À¶¿å¼ÒÄ¹¡¡¥È¥é¥Ö¥ë´ØÍ¿¤ÎÊÔÀ®´´Éô£Â»á¤é¤Î½èÊ¬¤ËÃÙ¤ì¡ÖÃæµï»á¤ÎÈ¿ÏÀ±Æ¶Á¤Ê¤·¡×
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¶¿å¸¼£¼ÒÄ¹¤¬£±£¶Æü¤ËÆ±¶É¤Ç²ñ¸«¤·¡¢¸µ¥¿¥ì¥ó¥ÈÃæµïÀµ¹»á¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¤á¤°¤ëÊÔÀ®´´Éô£Â»á¤ÈÊÔÀ®¶ÉÄ¹£Ç»á¤Î½èÊ¬¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡£µ·îÃæ½Ü¤Î½èÊ¬¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢À¶¿å¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¤³¤Î½èÊ¬¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£¿µ½Å¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ö°Æ¤ÎÈï³²¼Ô¤ÎÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÛ¸î»Î¤ÎÀèÀ¸¤Î´Æ½¤¡¢Ä´ºº¤Î¸µ¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¶Ë¤á¤ÆÃúÇ«¤ÊÄ´ºº¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤«¤Ê¤ê»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡½èÊ¬¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæµï»á¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ø¤ÎÈ¿ÏÀ¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö±Æ¶Á¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈÝÄê¡£¡ÖÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë°Æ·ï¤ÇÈï³²¼Ô¤Ø¤Î¥±¥¢¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Î³ÎÊÝ¤Ê¤É¤ä¤ê¤Þ¤¹¤ÈËÜÅö¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿À¶¿å¼ÒÄ¹¼«¿È¤â½µ´©»ï¤Ç¥»¥¯¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤òÊó¤¸¤é¤ì¡¢²ñ¼Ò¤ÈÍø³²´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤ÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤½¤Î·ë²Ì¤¬¡¢¤Ä¤¤ºÇ¶á½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¹ðÈ¯Ê¸½ñ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê»ö¼Â¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£