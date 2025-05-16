ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
カナダ国際証券取扱高（3月）
予想 N/A 前回 -64.6億カナダドル
米住宅着工件数（4月）
予想 137.0万件 前回 132.4万件（住宅着工件数)
予想 3.3% 前回 -11.4%（住宅着工件数・前月比)
予想 145.2万件 前回 146.7万件（住宅建築許可件数)
予想 0.0% 前回 0.5%（住宅建築許可件数・前月比)
米輸入物価指数（4月）
予想 -0.4% 前回 -0.1%（前月比)
予想 -0.3% 前回 0.9%（前年比)
米輸出物価指数（4月）
予想 -0.5% 前回 0.0%（前月比)
予想 2.2% 前回 2.4%（前年比)
23:00
米ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（5月）
予想 53.0 前回 52.2
17日
0:00
ロンバルデッリ英中銀副総裁、レーンECBチーフエコノミスト、FRB主催トーマス・ラウバック研究会議出席
5:00
対米証券投資（3月）
予想 N/A 前回 1120.0億ドル
トランプ米大統領、中東訪問（～16日）
NATO非公式外相会合（トルコ、～16日）
FRB主催トーマス・ラウバック研究会議「景気循環、インフレのダイナミクス、金融政策」（～17日）
※予定は変更されることがあります。
カナダ国際証券取扱高（3月）
予想 N/A 前回 -64.6億カナダドル
米住宅着工件数（4月）
予想 137.0万件 前回 132.4万件（住宅着工件数)
予想 3.3% 前回 -11.4%（住宅着工件数・前月比)
予想 145.2万件 前回 146.7万件（住宅建築許可件数)
予想 0.0% 前回 0.5%（住宅建築許可件数・前月比)
米輸入物価指数（4月）
予想 -0.4% 前回 -0.1%（前月比)
予想 -0.3% 前回 0.9%（前年比)
米輸出物価指数（4月）
予想 -0.5% 前回 0.0%（前月比)
予想 2.2% 前回 2.4%（前年比)
23:00
米ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（5月）
予想 53.0 前回 52.2
17日
0:00
ロンバルデッリ英中銀副総裁、レーンECBチーフエコノミスト、FRB主催トーマス・ラウバック研究会議出席
5:00
対米証券投資（3月）
予想 N/A 前回 1120.0億ドル
トランプ米大統領、中東訪問（～16日）
NATO非公式外相会合（トルコ、～16日）
FRB主催トーマス・ラウバック研究会議「景気循環、インフレのダイナミクス、金融政策」（～17日）
※予定は変更されることがあります。