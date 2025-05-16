21:30
カナダ国際証券取扱高（3月）
予想　N/A　前回　-64.6億カナダドル

米住宅着工件数（4月）
予想　137.0万件　前回　132.4万件（住宅着工件数)
予想　3.3%　前回　-11.4%（住宅着工件数・前月比)　
予想　145.2万件　前回　146.7万件（住宅建築許可件数)
予想　0.0%　前回　0.5%（住宅建築許可件数・前月比)

米輸入物価指数（4月）
予想　-0.4%　前回　-0.1%（前月比)
予想　-0.3%　前回　0.9%（前年比)

米輸出物価指数（4月）
予想　-0.5%　前回　0.0%（前月比)
予想　2.2%　前回　2.4%（前年比)

23:00
米ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（5月）
予想　53.0　前回　52.2

17日
0:00　
ロンバルデッリ英中銀副総裁、レーンECBチーフエコノミスト、FRB主催トーマス・ラウバック研究会議出席

5:00
対米証券投資（3月）
予想　N/A　前回　1120.0億ドル


トランプ米大統領、中東訪問（～16日）
NATO非公式外相会合（トルコ、～16日）
FRB主催トーマス・ラウバック研究会議「景気循環、インフレのダイナミクス、金融政策」（～17日）

※予定は変更されることがあります。