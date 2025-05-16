ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:30

カナダ国際証券取扱高（3月）

予想 N/A 前回 -64.6億カナダドル



米住宅着工件数（4月）

予想 137.0万件 前回 132.4万件（住宅着工件数)

予想 3.3% 前回 -11.4%（住宅着工件数・前月比)

予想 145.2万件 前回 146.7万件（住宅建築許可件数)

予想 0.0% 前回 0.5%（住宅建築許可件数・前月比)



米輸入物価指数（4月）

予想 -0.4% 前回 -0.1%（前月比)

予想 -0.3% 前回 0.9%（前年比)



米輸出物価指数（4月）

予想 -0.5% 前回 0.0%（前月比)

予想 2.2% 前回 2.4%（前年比)



23:00

米ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（5月）

予想 53.0 前回 52.2



17日

0:00

ロンバルデッリ英中銀副総裁、レーンECBチーフエコノミスト、FRB主催トーマス・ラウバック研究会議出席



5:00

対米証券投資（3月）

予想 N/A 前回 1120.0億ドル





トランプ米大統領、中東訪問（～16日）

NATO非公式外相会合（トルコ、～16日）

FRB主催トーマス・ラウバック研究会議「景気循環、インフレのダイナミクス、金融政策」（～17日）



※予定は変更されることがあります。

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