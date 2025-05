羊文学、USツアー映像を使用した「mild days」MV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■羊文学『VIVA LA ROCK 2025』最新ライブパフォーマンス映像も公開!

羊文学が、新曲「mild days」MVを公開した。

このMVは、羊文学初のUSツアーでのライブの様子やメンバーの素顔が垣間見える旅の記録を収めた、ロードムービー風の映像作品となっている。映像ディレクターは串田匠が担当した。

羊文学は、7月放送のTVアニメ『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』のオープニング&エンディング主題歌を異例のダブル担当することが決定。

エンディング主題歌「mild days」は、アニメの放送に先駆け5月14日に配信リリースされた。

「mild days」を使用したTVアニメ『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』の第2弾PVも公開中。

さらにMVとあわせて、先日出演したばかりの『VIVA LA ROCK 2025』最新ライブパフォーマンス映像も連続公開された。この映像は、羊文学のYouTubeチャンネルにて公開されている。

羊文学は初のUSツアーに続き、9月15日の大阪城ホールを皮切りに、ソウル、上海、北京、広州、台北、バンコクを回り、10月9日・10日の日本武道館2daysと全8都市9公演を回る過去最大規模のアジアツアー『Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)”』の開催を発表。

現在、9月15日の大阪城ホール公演と、10月9日・10日の日本武道館公演2daysのチケットオフィシャル3次先行受付中。アジア各都市の会場、チケットの情報などは順次発表される予定だ。

アジアツアーは全11公演がソールドアウトした2024年に続き、2度目の開催。初の日本武道館と大阪城ホールでのライブは、2024年の横浜アリーナ公演に続くあらたな挑戦となる。

リリース情報

2025.05.14 ON SALE

DIGITAL SINGLE「mild days」

『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』番組サイト

https://silentwitch.net/

羊文学 OFFICIAL YouTube

羊文学 OFFICIAL SITE

https://www.hitsujibungaku.info/