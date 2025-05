西野カナ、配信限定セレクションアルバム『カップル Love Song Selection』リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■新曲「With You」をはじめ、西野カナの真骨頂ともいえるカップルラブソング全18曲を収録!

西野カナが、5月23日0時に配信限定セレクションアルバム『カップル Love Song Selection』をリリースする。

本作には5月9日に配信リリースされた新曲「With You」をはじめ、西野カナの真骨頂ともいえるカップルラブソングを収録。

2014年に発売され、飾ることのないふたりの愛情表現を描いた「Darling」、2015年に発売され、男性になかなか理解してもらえない女性の内面、乙女心をキュートに描いたラブソング「トリセツ」といったロングヒット曲や、復帰第1弾楽曲「EYES ON YOU」、初期の人気曲「if」「Dear…」「このままで」など全18曲を収録。ラストの「おやすみ」まで流れで聴くとストーリー性も感じることができる内容となっている。

両想いのカップルを表したふたつのハートが重なった、かわいらしいデザインのジャケット写真も公開された。

また、『カップル Love Song Selection』の事前配信予約も受付開始。Spotify / Apple Musicで配信予約すると、アーティスト写真の未公開カットを使用したオリジナルスマホ壁紙がプレゼントされる。

リリース情報

2025.05.09 ON SALE

DIGITAL SINGLE「With You」

2025.05.23 ON SALE

DIGITAL ALBUM『カップル Love Song Selection』

[収録楽曲]

01. With You

02. Darling

03. トリセツ

04. あなたの好きなところ

05. if

06. Dear…

07. 遠くても feat.WISE

08. このままで

09. Rainbow

10. You & Me

11. Happy Time

12. LOVE

13. アイラブユー

14. 君が好き

15. EYES ON YOU

16. ごめんね

17. Bedtime Story

18. おやすみ

西野カナ OFFICIAL SITE

https://www.nishinokana.com/