杏里が最高の仲間・bestbuddies とスタジオ一発録音したライブアルバム『FUNTIME』が、アナログレコード2枚組として7月16日にリリースされる。本作は2枚組、12曲収録。杏里が心から信頼する精鋭ミュージシャンのbestbuddiesと、スタジオ一発録音で完成させた渾身の一枚だ。「悲しみがとまらない」「オリビアを聴きながら」「CAT’S EYE」などの代表曲に加え、「CATCH THE WIND」「缶ビールとデニムシャツ」などライブ定番曲、さらに杏里が愛する70〜80年代の洋楽カバーまで収録される。

『FUNTIME』



2025年7月16日リリース\6,500 / DH-50001▼収録曲:全12曲Ocean Side ACATCH THE WINDLOVERS ON VENU悲しみがとまらないOcean Side BSUMMER CANDLESオリビアを聴きながら嘘ならやさしくCity Side C缶ビールとデニムシャツONE -愛はふたりの言葉だから-Secret LoversCity Side DBetween The SheetsMECAT’S EYE