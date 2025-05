サバシスターが「ふしぎなきみ」のMVを公開した。4月16日にリリースした3rd EP「My girlfriend is PIZZA OF DEATH」収録曲である同曲は、4月から放送開始のTVアニメ『宇宙人ムームー』OP主題歌としてサバシスターが初めてアニメ作品に書き下ろした楽曲だ。明るく軽快なポップナンバーのMVを手がけたのは、昨年リリースの1stアルバム『覚悟を決めろ!』収録曲「よしよしマシーン」のMVも手がけた松永侑。「よしよしマシーン」のMVでも、かわいらしくもどこかシニカルな世界観で楽曲を表現した同氏によって今回はどんな映像になっているのか。

<My girlfriend is PIZZA OF DEATH Tour>

2025年

5月14日(水) 京都 KYOTO MUSE

ゲスト:ENTH

5月15日(木) 神戸 太陽と虎

ゲスト:ENTH

5月20日(火) 浜松 窓枠

ゲスト:SPARK!!SOUND!!SHOW!!

5月21日(水) 静岡ROXY

ゲスト:SPARK!!SOUND!!SHOW!!

5月25日(日) 青森 Quarter

ゲスト:ブランデー戦記

5月26日(月) 盛岡 CLUB CHANGE WAVE

ゲスト:ブランデー戦記

5月28日(水) 山形 ミュージック昭和 session

ゲスト:Enfants

6月1日(日) 甲府 CONVICTION

ゲスト:時速36km

6月3日(火) 川崎 CLUB CITTA'

ゲスト:KUZIRA



チケット:4,300円(税込 ドリンク代別)

関連リンク

◆サバシスター オフィシャルサイト

◆サバシスター オフィシャルInstagram

◆サバシスター オフィシャルX

◆サバシスター オフィシャルTikTok

◆サバシスター オフィシャルYouTubeチャンネル

EP「My girlfriend is PIZZA OF DEATH」のリリース日に公開された、タイトルトラックである「My girlfriend is PIZZA OF DEATH」のMVでメンバーが披露したパンクスの出で立ちとは真逆と言えるような佇まいの、架空の富豪クリエイター集団に扮したメンバーの演技にも注目して欲しい。サバシスターは「ふしぎなきみ」も収録の、3rd EP「My girlfriend is PIZZA OF DEATH」を引っ提げた全国ツアー<My girlfriend is PIZZA OF DEATH Tour>を今週水曜にスタートしたばかり。各地でのライブと共に、MVもチェックを。