µÞÁý¤¹¤ë¥Ë¥»»¥¡¡µîÇ¯È¯¸«Ëç¿ô¤¬Áý²Ã Á°Ç¯¤ÎÌó4ÇÜ¤Ë¡¡Ìó65Ç¯Á°¤Ë¤Ï¡ÈÀï¸åºÇÂç¤Î¥Ë¥»»¥»ö·ï¡É¤âÈ¯À¸
À¤³¦½é¡¢3D¥Û¥í¥°¥é¥à¤òÆ³Æþ¤·¤¿½ÂÂô±É°ì¤Î1Ëü±ß»¥¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Á¤é¤Îµ¶1Ëü±ß»¥¤Ï¥Û¥í¥°¥é¥à¤¬¸÷¤é¤º¡¢Æ©¤«¤·¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤ÎºØÆ£¿ð¼ùÈï¹ð¡Ê27¡Ë¤Ïº£Ç¯2·î¡¢ÅÔÆâ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ç¡¢µ¶¤Î¿·1Ëü±ß»¥¤ò»È¤¤690±ßÊ¬¤Î¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤·¤Æ·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µîÇ¯È¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¿·»æÊ¾¤ò¤á¤°¤ë¥Ë¥»»¥¤ÎÅ¦È¯¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬Á´¹ñ½é¡£µ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÅ¹°÷¤Ç¡¢¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Èµ¶»¥¤ÎÀºÅÙ¤ÎÄã¤µ¡É¤Ç¤·¤¿¡£
»ö·ï¤ÎºÝ¤ËÀÜµÒ¤·¤¿Å¹°÷
¡Ö¤¢¤ì¡©Â¾¤Î¤ª»¥¤È°ã¤¦¤Ê¡Ä¡×
¥Û¥í¥°¥é¥à¤Ï¸÷¤é¤ºÆ©¤«¤·¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥»»¥¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡£
ºØÆ£¿ð¼ù Èï¹ð
¡Ö¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Ç¥«¥é¡¼¥³¥Ô¡¼¤ò¤·¤Æ¡¢µ¶¤Î1Ëü±ß»¥¤ò°õºþ¤·¤¿¡×
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ºØÆ£Èï¹ð¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¥Ë¥»»¥¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆºÆÂáÊá¤µ¤ì¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÈÌë¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¡É¤òÁÀ¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëºØÆ£Èï¹ð¡£¼ÖÆâ¤¬°Å¤¯¡¢±¿Å¾¼ê¤â¼êÂÞ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡Ä£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1Ç¯´Ö¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿µ¶Â¤»æÊ¾¤ÎËç¿ô¤Ï¡¢2020Ç¯¤Î¤ª¤è¤½2700Ëç¤«¤éÇ¯¡¹¸º¾¯·¹¸þ¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µîÇ¯¤ÏÁ°¤ÎÇ¯¤Î4ÇÜ¶á¤¯¤ÈµÞÁý¡£
¥Ë¥»»¥¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤ê¡¢»È¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎºÇ¹â·º¤ÏÌµ´üÄ¨Ìò¤È½Å¤¤ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¤³¤È¤ª¤è¤½65Ç¯Á°¤Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Çµ¶Â¤»æÊ¾¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡ÈÀï¸åºÇÂç¤Î¥Ë¥»»¥»ö·ï¡É¤âÈ¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£