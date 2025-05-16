歌い手・吉乃、メジャー1stアルバム『笑止千万』より「ババロア」MV公開
歌い手・吉乃が、1月にリリースされたメジャー1stアルバム『笑止千万』より、新曲「ババロア」のミュージックビデオを公開した。
アルバムのラストを飾る「ババロア」は、カンザキイオリが作詞・作曲・編曲を手掛けた5分半にも及ぶ壮絶なロックバラードで、アルバムリリース後よりリスナーの間で話題を集めていた。感情をむき出しにて歌い綴る、吉乃の迫真の歌唱パフォーマンスが注目ポイント。
また、メジャー1stアルバム『笑止千万』を引っ提げ、8月29日にZepp Hanedaにて、「吉乃 1st LIVE ”逆転劇”」を開催。これまでライブは2回開催されており、追加公演含めチケット即完となった「吉乃 1st COVER LIVE ”カサブランカ”」や、初のツアーとなる「吉乃 COVER LIVE TOUR 2024 ”爪痕”」が名古屋・福岡・大阪・東京各都市のZeppにて開催されたが、オリジナル楽曲を引っ提げてのライブは初めてとなる。また、今回は今までと違い、吉乃の姿をより鮮明に感じられる舞台セットを予定。なお、チケットの一般発売が5月17日朝10時よりスタートする。
＜ライブ情報＞
吉乃 1st LIVE ”逆転劇”
2025年8月29日（金）東京・Zepp Haneda(TOKYO)
開場18:00/開演19:00
チケット一般発売 5月17日（土）10時から
ローソンチケット https://l-tike.com/yoshino/
イープラス https://eplus.jp/yoshino_msc/
＜リリース情報＞
吉乃
Major 1st Album『笑止千万』
発売中
[CD] https://lnk.to/shoshisenban_CD
[配信] https://lnk.to/Shoshisenban
=収録曲=
1. ODD NUMBER（アニメ「ひとりぼっちの異世界攻略」OP主題歌）
2. 転校性
3. エンドレス
4. BAD MAD
5. 我が前へ倣え
6. なに笑ろとんねん（アニメ「来世は他人がいい」ED主題歌）
7. 渇き
8. サンドペーパー・ムーン
9. KAMASE!!
10. ババロア
オフィシャルX：https://x.com/yoshino_msc
オフィシャルYouTube ch：https://www.youtube.com/@yoshino_niku
オフィシャルTikTok：https://www.tiktok.com/@gyudon_uma
オフィシャルファンクラブサイト 劇場 吉乃座：https://yoshino-za.com/
アルバムのラストを飾る「ババロア」は、カンザキイオリが作詞・作曲・編曲を手掛けた5分半にも及ぶ壮絶なロックバラードで、アルバムリリース後よりリスナーの間で話題を集めていた。感情をむき出しにて歌い綴る、吉乃の迫真の歌唱パフォーマンスが注目ポイント。
＜ライブ情報＞
吉乃 1st LIVE ”逆転劇”
2025年8月29日（金）東京・Zepp Haneda(TOKYO)
開場18:00/開演19:00
チケット一般発売 5月17日（土）10時から
ローソンチケット https://l-tike.com/yoshino/
イープラス https://eplus.jp/yoshino_msc/
＜リリース情報＞
吉乃
Major 1st Album『笑止千万』
発売中
[CD] https://lnk.to/shoshisenban_CD
[配信] https://lnk.to/Shoshisenban
=収録曲=
1. ODD NUMBER（アニメ「ひとりぼっちの異世界攻略」OP主題歌）
2. 転校性
3. エンドレス
4. BAD MAD
5. 我が前へ倣え
6. なに笑ろとんねん（アニメ「来世は他人がいい」ED主題歌）
7. 渇き
8. サンドペーパー・ムーン
9. KAMASE!!
10. ババロア
オフィシャルX：https://x.com/yoshino_msc
オフィシャルYouTube ch：https://www.youtube.com/@yoshino_niku
オフィシャルTikTok：https://www.tiktok.com/@gyudon_uma
オフィシャルファンクラブサイト 劇場 吉乃座：https://yoshino-za.com/