「The thing is」の意味は？ただ「それは〜である」って訳さないで！

正解は「要は、肝心なのは、実は」でした!

「The thing is」 に続く言葉や文章を強調したいときに使われるフレーズ。

重要なことを伝えたいときに便利です。

「 I'd love to attend the wedding, but the thing is I might have work on that day. 」

(結婚式に参加したいんだけど、問題はその日に仕事が入るかもしれないということなんだ)