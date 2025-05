前田大然がリーグ年間MVPに選出！…今季ここまで公式戦49試合で33ゴール、個人賞を総なめに

スコティッシュ・プレミアシップは16日、セルティックに所属する日本代表FW前田大然が2024−25シーズンの年間最優秀選手(MVP)に選出されたことを発表した。2022年1月に横浜F・マリノスからセルティックへ加入し、今シーズンが在籍4年目となる前田。スコティッシュ・プレミアシップではここまで33試合で16ゴール10アシストをマークし、チームの4連覇に貢献。全公式戦での通算成績は49試合出場出場33ゴール12アシストとなっており、セルティックはスコティッシュ・リーグカップとの国内2冠を達成している。

Congratulations to @CelticFC's Daizen Maeda, the @WilliamHill Premiership Player of the Season for 24/25! 🏆 pic.twitter.com/Nrp2FIY3Pp