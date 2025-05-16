WANIMA主催＜1CHANCE FESTIVAL＞出演第2弾にC&K、バニラズ、氣志團、モンパチ、UVERworld
WANIMAが主催する音楽フェス＜1CHANCE FESTIVAL＞の第2弾出演アーティストが発表された。
9月6日（土）・7日（日）の2日間、熊本県農業公園 カントリーパーク(野外公演)にて開催される同フェス。第2弾アーティストにはC&K、go!go!vanillas、氣志團、MONGOL800、UVERworld (※AtoZ順) の5組が発表となった。ラインナップに関しては今後さらに追加が予定されている。
■＜WANIMA presents 1CHANCE FESTIVAL 2025＞
会場名：熊本県農業公園カントリーパーク（野外公演・雨天決行）
会場住所：〒861-1113 熊本県合志市栄3802−4
オフィシャルサイト： https://1chancefes.com
開場：9:00 / 開演：11:30
出演者：C&K、go!go!vanillas、氣志團、MAN WITH A MISSION、MONGOL800、Official髭男dism、RIP SLYME、湘南乃風、10-FEET、UVERworld、WANIMA (AtoZ)
1日券 \11,000（税込）/（小人）\9,000（税込）
2日券 \21,000（税込）/（小人）\17,000（税込）
チケット情報：
オフィシャル2次先行
5月16日(金）19:00〜5月26日(月）23:59
▼ticketbook
https://e-ticketbook.com/wanima-1chance-25/2504-tb/
▼チケットぴあ
https://w.pia.jp/t/1chancefes25/
※開場時間・開演時間が変更になる場合がございます。
※入園料込み、電子チケットのみ/お一人様6枚まで/小学生以上 要チケット
※未就学児童 保護者1人につき、1人まで来場無料
※出演アーティストごとにステージ前エリアをご用意致します。詳細に関しては追って発表となります。
◆＜1CHANCE FESTIVAL 2025＞オフィシャルサイト