PassCodeが、6月18日(水)にリリースするフルアルバム『INSIGNIA』のジャケットと収録詳細を公開した。また、同アルバムより新曲「DESTINEX」が先行配信されることも発表となった。この度先行配信される新曲「DESTINEX」は、11月に開催が決定している久々のアリーナ公演 <PassCode YOKOHAMA BUNTAI 2025 “DESTINEX ”>のタイトルにもなっている楽曲で、「決められた運命のその先」という意味が込められている。

先行配信「DESTINEX」



2025年5月21日(水)配信スタート

Pre-add / Pre-save https://lnk.to/LZC-3045d

アルバム『INSIGNIA 』

発売日 : 2025年6月18日(水)



■商品形態

・初回限定盤[CD+Blu-ray] 8,500円(税抜) 9,350円(税込)

・通常盤[CD] 3,000円(税抜) 3,300円(税込)



■内容

[CD]

全12曲収録

01. DESTINEX

02. MIRAGE WALKER

03. SKILLAWAKE

04. VIRIVIRI

05. Freely

06. One Time Only

07. GROUNDSWELL

08. A certain Motor-Heart is not working right!

09. WILLSHINE

10. FLAVOR OF BLUE

11. Echoes

12. Clouds Across The Moon



[初回限定盤Blu-ray]

PassCode ASIA TOUR 2024 Final at Zepp Osaka Bayside

<PassCode YOKOHAMA BUNTAI 2025 ''DESTINEX''>

日程 : 2025年11月9日(日)

会場 : 神奈川・横浜BUNTAI



チケット料金:

Linkageスタンディング&指定席 \11,000 /

指定席 \7,700 / 学割チケット(指定席のみ) \5,500

※紙チケット (税込・スタンディングは入場整理番号付)

※Linkageメンバー皆様にピクチャーチケットをプレゼント

<PassCode DESTINY to the NEXT TOUR 2025>

5月24日(土) 神奈川・横浜BayHall

5月31日(土) 兵庫・Harbor Studio

6月1日(日) 大阪・GORILLA HALL OSAKA

6月19日(木) 北海道・cube garden

6月21日(土) 北海道・小樽 GOLDSTONE

6月28日(土) 京都・KYOTO MUSE

6月29日(日) 静岡・LIVE ROXY SHIZUOKA

7月5日(土) 福岡・BEAT STATION

7月6日(日) 広島・LIVE VANQUISH

7月11日(金) 宮城・仙台Rensa

7月12日(土) 福島・郡山Hip Shot Japan

7月18日(金) 愛知・THE BOTTOM LINE

7月23日(水) 東京・Spotify O-EAST



チケット料金:

オールスタンディング \5,800 / 学割チケット \3,800

(税込・入場時ドリンク代必要・入場整理番号付)

※Linkageメンバー皆様に各地デザイン別ピクチャーチケットをプレゼント

楽曲の制作に先立ってはシンガロング企画を実施。世界中のファンから歌声を募り、楽曲には彼らの熱がこもったコーラスが収録された。メンバーとファンの歌声がひとつになったシンガロングにも注目してもらいたい。6月18日(水)に発売される約4年半振りのフルアルバム『INSIGNIA』は、2021年8月に加入した有馬えみりが鮮烈な印象を残したシングル「Freely / FLAVOR OF BLUE」、ライブにおける定番曲へと成長した「Clouds Across The Moon」や「GROUNDSWELL」、レーベル移籍後に発表した「WILLSHINE」(TVアニメ『SHY』第2期オープニング主題歌)と「SKILLAWAKE」(TVアニメ『転生貴族、鑑定スキルで成り上がる 第2期』OP主題歌)が収録されるほか、アルバムのリードトラックとなる「DESTINEX」を筆頭に、「MIRAGE WALKER」「VIRIVIRI」「One Time Only」「A certain Motor-Heart is not working right!」「Echoes」といった5つの新曲も収められる。