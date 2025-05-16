¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤Æ½¸¤á¤¿¡ª¡×¡ÚZARA¡Û¥¶¥é½÷¤¬°¦ÍÑ♡¡ÖÍ¥½¨¥È¥Ã¥×¥¹¡×
¥Ø¥ë¥·ー¤ÊÈ©¸«¤»¥³ー¥Ç¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤½Õ²Æ¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÃå¤Þ¤ï¤·¤ä¤¹¤¤¡ÖÍ¥½¨¥È¥Ã¥×¥¹¡×¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥·ー¥º¥ó¥àー¥É¤¬¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¡£º£²ó¤Ï@mi___.5¤µ¤ó¤¬°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÚZARA¡Ê¥¶¥é¡Ë¡Û¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìËç¤ÇÃå¤Æ¤â¥¤¥ó¥Êー¤È¤·¤ÆÃå¤Æ¤âOK¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë½ÐÈÖ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ëÍ½´¶¡£
Ãå¤ë¤À¤±¤Çµ¨Àá´¶¥¢¥Ã¥×¡ª È©¸«¤»¥È¥Ã¥×¥¹
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥¦¥©¥Ã¥·¥å²Ã¹©¥Û¥ë¥¿ー¥Í¥Ã¥¯¥È¥Ã¥×¥¹¡×\2,190¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¡Ö¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¡×\3,590¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¡Ö¥Û¥ë¥¿ー¥Í¥Ã¥¯¥È¥Ã¥×¥¹¡×\2,190¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ö¤³¤ó¤Ê·Á¤Î¥¥ã¥ß¤¬¹¥¤¤¹¤®¤Æ½¸¤á¤¬¤Á¡×¤È¤¤¤¦@mi___.5¤µ¤ó¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ø¥ë¥·ー¤ÊÈ©¸«¤»¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢Ãå¤Þ¤ï¤·ÎÏÍ¥½¨¤Ê¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¡£¥µ¥ó¥É¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î¥«¥éー¤Ê¤é¡¢Âç¿Í¥³ー¥Ç¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤ä¤¹¤¤¡£°ìËç¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥·¥¢ー¥·¥ã¥Ä¤ò½Å¤Í¤¿º£¤Ã¤Ý¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¥·¥ã¥ì¸«¤¨¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥ï¥¤¥É¥¸ー¥ó¥º¤È¹ç¤ï¤»¤¿¤³¤Ê¤ì¥³ー¥Ç
¸ª¤¬¹¤á¤Ë½Ð¤ë¥Û¥ë¥¿ー¥Í¥Ã¥¯¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï¡¢Ãå¤ë¤À¤±¤Ç¥·ー¥º¥ó¥àー¥É¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥È¥ì¥ó¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥ï¥¤¥É¥¸ー¥ó¥º¤È¤â¹¥ÁêÀ¡£È©´¨¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÆü¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@mi___.5ÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Emika.M