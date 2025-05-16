Mrs. GREEN APPLE『CDTVライブ!ライブ!』より「クスシキ」「天国」のパフォーマンス映像公開
■「クスシキ」の圧倒的な映像美、「天国（Movie ver.）」の鬼気迫る大森元貴のパフォーマンスは必見！
Mrs. GREEN APPLEが、TBS『CDTVライブ!ライブ!』でのライブパフォーマンス映像をオフィシャルYouTubeで公開した。
今回公開されたのは、4月14日放送回から「クスシキ」、4月28日放送回から「天国（Movie ver.）」の2曲。
「クスシキ」の圧倒的な映像美、そして「天国（Movie ver.）」の鬼気迫る大森元貴のパフォーマンスは必見だ。なお、映像の公開は6月13日17時59分までの期間限定となる。
リリース情報
2025.05.02 ON SALE
DIGITAL SINGLE「天国」
2025.07.08 ON SALE
ALBUM『10』
2025.07.08 ON SALE
Blu-ray＆DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』
『CDTVライブ！ライブ！』番組サイト
https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/
Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE
https://new.mrsgreenapple.com/