横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズの「シーウインド」にナイトスイーツブッフェ「Sweets Parade」〜ピーチ& マンゴー〜が登場。

甘くてとろける桃と完熟マンゴーづくしの初夏限定スイーツブッフェで、ひんやり桃のパイタルトやごろっと果肉のデザートプレートなどを楽しめます!

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「シーウインド」ナイトスイーツブッフェ「Sweets Parade」〜ピーチ& マンゴー〜

期間:2025年6月4日(水)〜7月31日(木)毎週水曜・木曜開催

時間:18:30〜21:00(L.O.20:30)

料金:1人 6,800円(税・サ込)/子供(4歳〜未就学児)3,400円(税・サ込)

場所:ラウンジ「シーウインド」2F

予約・問い合わせ:レストラン総合予約 045-411-1188 (10:00〜19:00)

※スイーツはオーダーブッフェにて提供

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズに、ナイトスイーツブッフェ「Sweets Parade」〜ピーチ& マンゴー〜が登場。

2階ラウンジ「シーウインド」にて毎週水曜・木曜に提供されます!

夜風が心地よい季節に、優雅な時間が流れる開放的なホテルラウンジで楽しめる、夜のスイーツブッフェです☆

ナイトスイーツブッフェ 「Sweets Parade」 〜ピーチ&マンゴー〜 メニュー

ピーチのジュレとミントのブランマンジェ(左上)ピーチメルバ仕立て(右上)

スペシャルアシェットデセール:パッションソースとココナッツのムース シトロンジュレとマンゴーのソルベを添えてスイーツ:・桃のショートケーキ・マンゴーとココナッツのロールケーキ・桃とライチと杏仁のムース・エキゾチックショコラ(チュアオショコラとトロピカルフルーツのムース)・パッションソースとココナッツのムース・シトロンジュレとマンゴーのソルベを添えて 桃のパイタルト・マンゴープリン・ピーチメルバ仕立て・トロピカルシュークリーム・桃とバニラのマカロン・ピーチのジュレとミントのブランマンジェライトミール:・サラダバー・オードブル2種・サンドウィッチ・コーンスープビシソワーズ・ホテル特製ビーフカレー・フルーツ盛り合わせ・マンゴーのデニッシュ・ミニオニオンチーズロールドリンク:・スパークリングワイン・ワイン(赤・白)・サングリア・コーヒー(Hot・Ice)・紅茶(Hot・Ice)・季節のドリンク(マンゴー、ピーチ)

ナイトスイーツブッフェ 「Sweets Parade」 〜ピーチ&マンゴー〜には、芳醇な香りと上品な甘さをあわせ持つ山梨県産の桃や、旬のマンゴーをふんだんに取り入れたスイーツを展開。

華やかで美しい見た目のスイーツたちは、とってもフォトジェニックです☆

「マンゴーとココナッツのロールケーキ」は、軽く焼き上げたロール生地を使用。

マンゴーとココナッツのロールケーキ(上)桃とライチと杏仁のムース(下)

マンゴーのコンフィチュールやココナッツ風味のクリーム、たっぷりのマンゴーを敷き詰めて、巻き込んでいます。

「桃のパイタルト」は、みずみずしい桃を花びらのように、幾重にも重ねられているのが特徴です。

桃のパイタルト

バター香るサクサクのパイタルト生地と、上品な甘さのヨーグルトクリームが、桃の優しい風味を引き立てます。

スペシャルアシェットデセールには「パッションソースとココナッツのムース シトロンジュレとマンゴーのソルベを添えて」が登場。

パッションソースとココナッツのムース シトロンジュレとマンゴーのソルベを添えて

ココナッツに見立てたショコラの器の中に、パッションソースとココナッツクリーム、ゴロゴロのマンゴーの果肉を閉じ込めた目にも楽しい一皿です☆

酸味をきかせたライムジュレとマンゴーのソルベを添えた、ペストリーシェフの遊び心が光ります。

桃のショートケーキ

ほかにも「桃のショートケーキ」や

マンゴープリン(中央)桃とバニラのマカロン(手前)トロピカルシュークリーム(右)

ゴロゴロの果肉を味わえるスイーツがたっぷり。

エキゾチックショコラ(チュアオショコラとトロピカルフルーツのムース)

チュアオを使ったスイーツ「エキゾチックショコラ」も楽しめます!

ライトミールには、じっくり煮込んだホテルメイドの「ビーフカレー」や、暑さが漂い始めるこの季節にぴったりの冷製スープ「ビシソワーズ」も提供。

熟練のベーカーが手がける「マンゴーデニッシュ」も、限定メニューとしてラインナップされます。

サクッと軽やかな生地に、マンゴーを惜しげなくあしらった一品は、ホテルクオリティの贅沢な味わいです☆

アフタヌーンティーセット〜ピーチ&マンゴー〜

期間:2025年6月1日(日)〜7月31日(木)12:00〜 ※毎日提供

料金:1人 6,200円(税・サ込)

スイーツ:桃のショートケーキ/マンゴープリン/マンゴーのタルト/桃のジュレとミントのブランマンジェ/桃とバニラのマカロンスコーン2種:プレーンスコーン/マンゴースコーンセイボリー: ツナサンド/フレッシュマンゴーサンド/じゃがいもと玉ねぎのキッシュ/ホテルメイドのセイボリー/2種類の焼きたてスコーン/上段には5種類のスイーツ/自家製ピクルス飲み物:ドイツの老舗紅茶メーカー「ロンネフェルト」や各種コーヒー計25種類より選択

※Folium Floris TAKARAZUKA シュガークラフトアーティスト 元宝塚歌劇団 みずき 愛氏がプロデュースした “シュガーレース”付き

2階ラウンジ「シーウインド」で人気のアフタヌーンティーにも、季節限定で旬のピーチとマンゴーをテーマにしたメニューが登場。

みずみずしく熟したピーチと芳醇なマンゴーを贅沢に使用したスイーツの数々に

ホテルならではの多彩なセイボリーと

スコーンを堪能できます。

初夏の午後を優雅に彩る、至福のひとときが楽しめるアフタヌーンティーです!

桃と完熟マンゴーづくしの初夏限定スイーツブッフェが、横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズの「シーウインド」に登場。

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「シーウインド」のナイトスイーツブッフェ「Sweets Parade」〜ピーチ& マンゴー〜は、2025年6月4日〜7月31日まで毎週水曜・木曜に開催です☆

素材の魅力を丁寧に引き出したこだわりベーカリー2種!横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「ドーレ」 素材の魅力を丁寧に引き出したこだわりベーカリー2種!横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「ドーレ」 続きを見る

大人の隠れ家で楽しむ美食体験!横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「木の花」鉄板割烹「山吹」アラカルトメニュー 大人の隠れ家で楽しむ美食体験!横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「木の花」鉄板割烹「山吹」アラカルトメニュー 続きを見る

※写真はイメージです

※仕入れの状況により、一部料理内容の変更、または盛り付け等が変わる場合があります

※最新の情報はホテル公式ホームページを確認ください

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 桃とマンゴーが主役のナイトスイーツブッフェ!横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「シーウインド」 appeared first on Dtimes.