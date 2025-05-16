THE WILLARD¡¢1st¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¥¢¥Ê¥í¥°È×Éü¹ï
THE WILLARD¤¬7·î23Æü¡¢1985Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGood Evening Wonderful Fiend¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤é40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ê¥í¥°È×¤È¤·¤ÆÉü¹ï¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇCD¤Ç¤ÎºÆÈÎ¤Ï´öÅÙ¤«¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥Ê¥í¥°LPÉü¹ï¤Ï½é¡£
¢¡The Willard (¥¶¡¦¥¦¥¤¥é¡¼¥É) ²èÁü
Éü¹ï¥¢¥Ê¥í¥°È×¡ØGood Evening Wonderful Fiend¡Ù¤Ï¡¢Jun(Vo, G)¼«¤é¤¬´Æ½¤¤·¤¿¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢Jun¤Ë¤è¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¥é¥¤¥Ê¡¼¥Î¡¼¥Ä¤âÉÕÂ°¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
7·î23Æü¤Î¥¢¥Ê¥í¥°È×°ìÈÌÈ¯Çä¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢THE WILLARD¤Ï7·î12Æü¤ËÅìµþ¡¦½ÂÃ«Spotify O-WEST¤Ç¡ãGood Evening Wonderful Fiend ¥ê¥ê¡¼¥¹40¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥é¥¤¥ÖÅöÆü¤Ï¸ÂÄêÆÃÅµÉÕ¤²ñ¾ìÀè¹ÔÈÎÇä¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¢£¥¢¥Ê¥í¥°È×¡ØGood Evening Wonderful Fiend¡ÙÉü¹ï
À¸»º¸ÂÄêÈ× 4,950±ß(ÀÇ¹þ)
LP 33 1/3rpm / A¼°¥¸¥ã¥±¥Ã¥È / ²Î»ìÉÕ¤ / ÂÓÉÕ¤
¢¨Jun´Æ½¤¤Î¤â¤ÈºÇ¿·¥ê¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°
¢¨Jun¤Ë¤è¤ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´ó¤»¤¿½ñ¤²¼¤í¤·¥é¥¤¥Ê¡¼¥Î¡¼¥ÄÉÕ¤
¢§side A
1. JOLLY ROGERS
2. BORECIDE BOYS
3. GOOD EVENING WONDERFUL FIEND
4. NIGHTMARE
5. VANGUARD
6. TOO MUCH LOVE LIKE HELL
¢§side B
1. THE END
2. BORN IN THE FAR EAST END
3. LAY TO REST
4. BONDAGE DREAM
5. VAIN FOR YOU(Congratulation)
6. C'MON WHIPS
¢£¡ãGood Evening Wonderful Fiend ¥ê¥ê¡¼¥¹40¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¡ä
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
6,000±ß(¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓ)
¡Ú¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È ¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÍ½Ìó¡Û
http://willard13th.com/prank-ster/nextlive.html
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡The Willard ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëFacebook