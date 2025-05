THE WILLARDが7月23日、1985年リリースの1stアルバム『Good Evening Wonderful Fiend』リリースから40周年を記念して、アナログ盤として復刻される。これまでCDでの再販は幾度かあったものの、アナログLP復刻は初。復刻アナログ盤『Good Evening Wonderful Fiend』は、Jun(Vo, G)自らが監修したリマスターバージョンとして届けられるほか、Junによる書き下ろしライナーノーツも付属される予定だ。

■アナログ盤『Good Evening Wonderful Fiend』復刻



2025年7月23日(水)発売生産限定盤 4,950円(税込)LP 33 1/3rpm / A式ジャケット / 歌詞付き / 帯付き※Jun監修のもと最新リマスタリング※Junによるリリースに寄せた書き下ろしライナーノーツ付き▼side A1. JOLLY ROGERS2. BORECIDE BOYS3. GOOD EVENING WONDERFUL FIEND4. NIGHTMARE5. VANGUARD6. TOO MUCH LOVE LIKE HELL▼side B1. THE END2. BORN IN THE FAR EAST END3. LAY TO REST4. BONDAGE DREAM5. VAIN FOR YOU(Congratulation)6. C'MON WHIPS