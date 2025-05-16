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1. Trust Me
2. Heaven Kicked Me Out
3. 1985
4. Sad And Beautiful Things
5. We Are All Broken
6. Outsider
7. Dry Dreams (Still In Monochrome)
8. Forever And Again
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UKDZ-0270-AS \3,960(ÀÇ¹þ) / \3,600(ÀÇÈ´)
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¡¦Á´ÂÎ¥µ¥¤¥º¡§H136mm x W121mm
¡¦¥á¥ó¥Ð¡¼¥Ñ¡¼¥Ä H89mm x W82mm(º¹¤·¹þ¤ßÉôÊ¬´Þ¤á)
¡¦ÂæºÂ¥Ñ¡¼¥Ä H30mm x W70mm
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¢£¼Ì¿¿Å¸¡ãART-SCHOOL 25th Anniversary Photo Exhibition¡¡Our wounds forever¡¡Photography by HIROHISA NAKANO¡ä
¡¦Ê¿Æü17:00¡Á23:00
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¡ÊÌä¡Ë¿·ÂåÅÄFEVER 03-6304-7899
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¡¦2nd¡§15:30¡Á16:30(15:10Æþ¾ì³«»Ï)
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URL¡§https://t.livepocket.jp/t/atr-j
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07·î05Æü(ÅÚ)¡¡ÀçÂæLIVE HOUSE enn 2nd
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¡ÊÌä¡ËGIP¡¡https://www.gip-web.co.jp/t/info
07·î06Æü(Æü)¡¡HEAVENʼS ROCK¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ⼼VJ-3
open17:00 / start17:30
¡ÊÌä¡Ë¥Ç¥£¥¹¥¯¥¬¥ì¡¼¥¸¡¡https://info.diskgarage.com/
07·î12Æü(ÅÚ)¡¡²¬»³YEBISU YA PRO
open17:00 / start17:30
¡ÊÌä¡ËYUMEBANCHI 086-231-3531
07·î13Æü(Æü)¡¡µþÅÔâùâù
open17:00 / start17:30
¡ÊÌä¡ËGREENS 06-6882-1224
09·î07Æü(Æü)¡¡LIQUIDROOM
open17:00 / start18:00
¡ÊÌä¡Ë¥Ç¥£¥¹¥¯¥¬¥ì¡¼¥¸¡¡https://info.diskgarage.com/
09·î20Æü(ÅÚ)¡¡Ì¾¸Å²°CLUB QUATTRO
open16:45 / start17:30
¡ÊÌä¡ËJAILHOUSE 052-936-6041
09·î21Æü(Æü)¡¡ÇßÅÄCLUB QUATTRO
open16:45 / start17:30
¡ÊÌä¡ËGREENS 06-6882-1224
09·î23Æü(²Ð½Ë)¡¡Ê¡²¬INSA
open17:00 / start17:30
¡ÊÌä¡ËBEA 092-712-4221
10·î04Æü(ÅÚ)¡¡»¥ËÚSPiCE
open17:00 / start17:30
¡ÊÌä¡ËWESS¡¡info@wess.co.jp
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Á°Çä¤ê¡§\5,500- (ÀÇ¹þ / ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ)
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¡¦5/31(ÅÚ)10:00¡Á ¢¨7·î³«ºÅ¤Î4¸ø±é
¡¦7/26(ÅÚ)10:00¡Á ¢¨9¡Á10·î³«ºÅ¤Î5¸ø±é
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