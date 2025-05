ART-SCHOOLが結成25周年を記念して、トリビュートアルバムをリリースすることが決定した。ART-SCHOOLはミニアルバム『1985』発売前日の5月27日にリリース記念特番をニコニコ生放送にて放送することが決定しており、同番組内にてトリビュートアルバムの参加アーティストを初公開するとのことだ。ニコ生特番『ART-SCHOOL メンバー生出演!結成25周年振り返り&最新ミニアルバム「1985」リリース記念特番』はART-SCHOOL結成25周年を振り返るほか、ミニアルバム『1985』について、木下理樹と戸高賢史の二人が想いを語る。

■ミニアルバム『1985』



2025年5月28日(水)発売UKDZ-0270 ¥2,640(税込) / \2,400(税抜)DAIZAWA RECORDS / UK.PROJECT INC.配信リンク:https://art-school.lnk.to/1985miniAL▼収録曲1. Trust Me2. Heaven Kicked Me Out3. 19854. Sad And Beautiful Things5. We Are All Broken6. Outsider7. Dry Dreams (Still In Monochrome)8. Forever And Again【アクリルスタンド付初回限定盤(CD+アクリルスタンド)】UKDZ-0270-AS \3,960(税込) / \3,600(税抜)アクリルスタンドサイズ:・全体サイズ:H136mm x W121mm・メンバーパーツ H89mm x W82mm(差し込み部分含め)・台座パーツ H30mm x W70mm※初回限定盤は数量限定