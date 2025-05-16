TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¾ðÀª¤ÎÃç²ð¤Î¤¿¤á¤Ë¥È¥ë¥³¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤³¤È¤â¼­¤µ¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤­¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡¢ÃæÅìÎòË¬¤ò½ª¤¨¤Æ¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ëµ¢¹ñ¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ëµ¢¤ë»þ¤¬Íè¤¿¡£Ì¼¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£Ìá¤Ã¤ÆÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¡£¤½¤·¤Æ»Å»ö¤ËÌá¤ë¡£¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ò¸«¼é¤ë¡×

¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï16Æü¡¢UAE=¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºÝ¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤ËÈ¯¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥È¥ë¥³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÄ¾ÀÜ¸ò¾Ä¤Ë¡Ö½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÈô¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ÃÏÆþ¤ê¤Ï¸«Á÷¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£