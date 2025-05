民放公式テレビ配信サービス「TVer(ティーバー)」は、映画『シナぷしゅ THE MOVIE ぷしゅほっぺダンシングPARTY』が5月16日より全国で公開されることを記念し、前作『シナぷしゅ THE MOVIE ぷしゅほっぺにゅうワールド』を、同日より初配信する。『シナぷしゅ』は、テレビ東京系列で放送中の民放初の乳幼児向け番組。「赤ちゃんにも良質な動画コンテンツを届けたい」という思いから、テレビ東京の社員が立ち上がり制作し、地上波のみならずネット配信でも子育て世帯から熱い支持を得ている作品。現在TVerでは、『シナぷしゅ』本編エピソードが常時1,400本以上配信されている。(※2025年5月現在)

5月16日より初配信される『シナぷしゅ THE MOVIE ぷしゅほっぺにゅうワールド』は、2023年に公開され、累計動員約20万人のスマッシュヒットとなった。視聴年齢の目安は“0歳から”で、「赤ちゃんが泣いてもOK」「途中入退場OK」「赤ちゃんが安心して観られる優しい照明と音量での上映」など、赤ちゃんの“にゅうシネマたいけん”(映画館デビュー)にピッタリの作品として、話題を呼んだ作品となっている。さらに、5月17日・18日に開催される「キッズアライズ フェスティバル2025春 in 二子玉川ライズ」では、映画『シナぷしゅ THE MOVIE ぷしゅほっぺダンシングPARTY』とTVerによるコラボブースを出展。コラボブースでは、家族で楽しめるTVerの活用方法を体感できるほか、参加無料の『シナぷしゅ』ぬりえコーナーも用意されている。会場では、『シナぷしゅ』限定コラボステッカーや豪華景品が当たる抽選会も。今回の配信では、劇場で体験したファンはもちろん、映画館には行けなかった家庭にも作品を届けることができ、より多くの赤ちゃんとその家族に“ぷしゅ”の世界観を共有できる機会となりそうだ。