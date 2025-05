◆タカアンドトシ・銀シャリら、総勢約20組出演

【モデルプレス=2025/05/16】国連パビリオンと吉本興業株式会社によるイベント「Walk the Talk for SDGs in EXPO2025 UN&YOSHIMOTO」(6月15日開催)より、追加出演者が決定した。メイン会場となるEXPOホール「シャインハット」のMCに東野幸治、亀井京子の出演が決定。吉本興業パビリオン「よしもと waraii myraii館」で開催するこの日だけのスペシャルなステージには、タカアンドトシ、銀シャリ、見取り図、ミルクボーイほか、総勢約20組が出演。MCはガクテンソク、久代萌美が務める。

◆與那城奨「精進して頑張りたい」

◆「Walk the Talk for SDGs in EXPO2025 UN&YOSHIMOTO」

◆「Walk the Talk for SDGs in EXPO2025 UN&YOSHIMOTO」概要

さらに、スペシャルサポーターとして登場するグローバルボーイズグループ・JO1(ジェイオーワン)・リーダーの與那城奨からコメントが到着。「今回JO1が『Walk the Talk for SDGs in EXPO2025 UN&YOSHIMOTO』に参加させて頂きます。3月に国連を訪問して様々な事を学べました。今回のイベントを通して、楽しみながら僕達を含めたくさんの方々にSDGsのことを知っていただけたら嬉しいです。JO1もまだまだ未熟ではありますが、精進して頑張りたいと思います!」と意気込んだ。大阪・関西万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」の実現と持続可能な開発目標(SDGs)の達成への貢献を目指し、万博会場各所で様々な催しを展開する本イベント。来場者は誰でも参加でき、万博会場を歩いて楽しみながら、参加者全員にSDGsの精神にも通じる「それぞれの目標」を見つけてもらうことで、SDGsへの理解を深めてもらう試みである。(modelpress編集部)日程:6月15日(日)会場:大阪・関西万博会場 各所【EXPOホール「シャインハット」】・出演者JO1(スペシャルサポーター)、マーヘル・ナセル(国連事務次長補 兼 国連パビリオン代表)MC:東野幸治、亀井京子【よしもとwaraii myraii館】・出演者アキナ、囲碁将棋、エルフ、オダウエダ、ギャロップ、銀シャリ、豪快キャプテン、コロコロチキチキペッパーズ、さや香、タカアンドトシ、ダブルヒガシ、天才ピアニスト、バイク川崎バイク、バッテリィズ、フースーヤ、紅しょうが、マユリカ、見取り図、ミルクボーイ、ロングコートダディMC:ガクテンソク、久代萌美【Not Sponsored 記事】