¸Å»Ô·û¼÷»á¡¡ÃæµïÀµ¹»áàÈ¿ÏÀá¤ÇÂè»°¼Ô°Ñ¤Ë¶ì¸À¡ÖÀË½ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡©¤Ë¾ÇÅÀÅö¤Æ¤ëÉ¬Í×¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤Î¸Å»Ô·û¼÷»á¤¬£±£¶Æü¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö½Ü´¶£Ì£É£Ö£Å¡¡¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿¸µ¥¿¥ì¥ó¥ÈÃæµïÀµ¹»á¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤ËàÈ¿ÏÀá¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Ãæµï»á¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ï£±£²Æü¡¢¡ÖËÜ¿Í¤«¤é»ö¾ðÄ°¤¯¤Ê¤É¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÀË½ÎÏ¤Î¼ÂÂÖ¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢Ãæµï»á¤Î¿Í¸¢µßºÑ¤Î¤¿¤áÂè»°¼Ô°Ñ¤Ë¾Úµò¤Î³«¼¨¤òÀÁµá¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ºº¤Ë¡ÖÅö½é¡¢Ãæµï»á¤¬¼éÈëµÁÌ³²ò½ü¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¡¢Ìó£¶»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë±þ¤¸¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Êó¹ð½ñ¤Ë¤ÏÈ¯¸À¤ÎÍ×»Ý¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¸Å»Ô»á¤Ï¡ÖÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ã¤Æº£²ó¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤É¤¦ºÆÀ¸¤¹¤ë¤«¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬¥á¡¼¥ó¤ÎÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¡Ö¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¸Ä¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÀË½ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡©¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡©¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ËÍ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡²¾¤ËÀË½ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ë¤Ê¤é¡¢ÆüÊÛÏ¢¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë±è¤¦¤Ù¤¤À¤È¤·¡Ö¤½¤ÎÃæ¤Ë¤â¡Ø»ö¼ÂÇ§Äê¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¤½¤Î±Æ¶Á¤Ë¤â½½Ê¬ÇÛÎ¸¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¹àÌÜ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£²Ì¤¿¤·¤Æº£²ó¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï½½Ê¬¤Ë±Æ¶Á¤ËÇÛÎ¸¤·¤ÆÀË½ÎÏ¤È¤¤¤¦É½¸½¤ò»È¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤½¤³¤ÏÇÛÎ¸¤¬Â¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤·¤«¤âÀË½ÎÏ¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤¬ÍÙ¤ë»öÂÖ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Áê¼êÊý½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÆó¼¡Èï³²¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¡ÖÀË½ÎÏ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤«¤é¤Ï¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì°ìÈÌÅª¤Ë¥ì¥¤¥×¤«¡©¤È»×¤¤¡¢à¥ì¥¤¥×Èï³²¼Ô¤Àá¤È¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÉÔÅö¤Ê¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÁê¼êÊý½÷À¤ËÄ¥¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Ãæµï¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÁê¼êÊý½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â±Æ¶ÁÎÏ¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢Êó¹ð½ñ¤ÏÇÛÎ¸¤¬Èó¾ï¤ËÂ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ«Î¸¤·¤¿¡£
¡¡