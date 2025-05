シーフードレストラン「レッドロブスター」で、旬のロブスターを思う存分味わえるフェア「LOBSTER FEST 2025」を開催。

全国の店舗で2025年5月20日から提供される、数量限定の贅沢メニューとお得な特典を紹介します。

レッドロブスター『LOBSTER FEST 2025』

発売日:2025年5月20日(火)

販売店舗:全国のレッドロブスター店舗

ロブスターやカニ、エビなどのシーフード料理を楽しめる「レッドロブスター」。

1978年に日本に上陸して以来、全国各地で新鮮なシーフードを豪快に味わえるレストランとして親しまれています。

そんなレッドロブスターで、今年も旬のロブスターを満喫できるフェア「LOBSTER FEST 2025」を開催。

ロブスターの漁期は5月〜6月、12月が最盛期とされており、特に5月から6月にかけて行われる「春漁」は、1年で最も身が詰まり、旨みが凝縮された高品質なロブスターが水揚げされる季節です。

まさに、ロブスターを味わう絶好のタイミングとなっています☆

2025年の「LOBSTER FEST」では、春漁で水揚げされた最高品質のロブスターをふんだんに使用した3品が登場。

数量限定・特別価格で提供される、旬の味覚をお得に楽しめるフェアです。

グリルドガーリック・ロブスター

価格:5,490円(税込6,039円)

春漁で水揚げされたロブスターテール2尾分を、香ばしいガーリックバターで焼き上げた一品。

ガーリックの豊かな香りがロブスターの旨みを引き立て、食欲をそそります☆

プリッとしたロブスターとホクッとしたガーリックは相性抜群。

ビールやワインなど、お酒とも好相性です。

たっぷりロブスターのギルティパスタ

価格:3,990円(税込4,389円)

濃厚バター・トマト・ガーリックの特製ソースに、ロブスターテール2尾分を贅沢に絡めたパスタメニュー。

パスタソースをたっぷりと麺にからめていただきたい一品。

ロブスターの旨みがパスタ全体に染み渡り、リッチな味わいを堪能できます。

ロブスターブーケサラダ(2〜3名様向け)

価格:3,590円(税込3,949円)

ロブスターをはじめ、海老やスモークサーモン、野菜をたっぷり盛り込んだ華やかなサラダ。

その名の通り、花束みたいな見た目がポイントです。

シャルドネビネガードレッシングとロブスターシトラスドレッシングの2種類のドレッシングで、爽やかな味わいも楽しめます☆

ロブスター・リーフ シャルドネ

価格:グラス 850円(税込935円)/カラフェ 2,990円(税込3,289円)/フルボトル 3,990円(税込4,389円)

「レッドロブスターのためにある」といっても過言ではない、レア度★★★の貴重な1本。

国内ではレッドロブスターでしか飲めないワインです。

優れたバランスをもち、爽やかな柑橘系果実の風味を感じる味わいはロブスターやシーフードとの相性は抜群☆

レッドロブスター公式LINEアカウントを友だち登録している方限定で、フェアメニュー3品が特別価格で楽しめるお得な特典も実施されます。

LINE会員様なら今回のフェアメニューの3品が全品どれでも感謝価格の2,990円(税込3,289円)となります。

注文時にLINEトーク画面やプロフィール画面を提示するだけで、簡単に利用できます。

春漁ならではの贅沢なロブスターを、グリル・パスタ・サラダで豪快に味わえる!

レッドロブスター『LOBSTER FEST 2025』は、2025年5月20日から提供開始です。

