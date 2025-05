米メジャー・ドジャースの大谷翔平選手が2025年5月14日(日本時間15日)、本拠地でのアスレチックス戦に1番DHで先発出場し、第1打席で13号ホームランを放った。球場のディスプレイが、大谷選手が広告モデルを務めるコスメブランドに占拠されたとしてXで驚きが広がっている。

13号で球場内が「デコルテ」色に

同試合は「スターウォーズ・ナイト」として開催され、ドジャース公式Xは、大谷選手が打球速度174キロのホームランを打った場面を、「Shohei sent that to a galaxy far, far away!(翔平が遥か彼方の銀河系に送った!)」と、作中のセリフをもじって紹介した。

動画では大谷選手がグラウンドを走りながら、自身が出演するコスメブランド「コスメデコルテ」のCMをまねて、顔の前で手を掲げるお決まりの「デコルテポーズ」を披露。球場の大型ビジョンにCM映像が流れたほか、客席の間に展開された横長のデジタルサイネージもデコルテデザインの紫色に変わっていた。

Xでは大谷選手の活躍を称える声や、「大谷くん13号!そしてドジャスタ内がデコルテだらけだった」「とうとうドジャースタジアムの全LEDディスプレイをジャック。もう公式スポンサーやん」「2階席のバナーとか外野のビジョンが全部デコルテでパープルなのウケる」「広告効果エグいな」といった反応も上がっている。

日本時間16日の試合では、大谷選手は2打席続けて14号、15号ホームランを決めた。