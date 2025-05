ステラ マッカートニーがヴィーガンバッグ「ファラベラ」のカプセルコレクションを発表。キャンペーンビジュアルにアオイ ヤマダを起用

ステラ マッカートニーは、史上初のヴィーガンバッグにスポットライトを当てた限定カプセルコレクション「ジェネレーション ファラベラ(Gen F)」をローンチしました。Courtesy of Stella McCartney日本限定キャンペーンには、ブランドの2022年サマー コレクションの顔を務めたアオイ ヤマダを起用し、ファッションと音楽をテーマに渋谷で撮影。クラフトマンシップが強調されたディテールが、ファラベラのルーツともいえるロックンロール感と、新たな世代のチェンジメーカーたちを結びつけます。

Courtesy of Stella McCartney「Gen F」は、若者たちの友情、自由奔放な精神、そして楽しさを讃えるコレクションです。アオイ ヤマダは、表現主義や舞踏の動きをインスピレーション源として活躍する日本人ダンサー、モデル、女優であり、次世代を代表するクリエイターとして2020年夏季オリンピックの閉会式でパフォーマンスを披露しました。アオイ ヤマダはキャンペーンビジュアルで、日本限定カラーのStella McCartney x adidas ブラックラサントに「ロック ロイヤルティ(Rock Royalty)」をテーマとするステラ マッカートニー2025年 オータム コレクションのレディ トゥ ウエアを着用しています。Courtesy of Stella McCartneyセレブリティやファッション界のトレンドセッターの間で永遠の定番アイテムとして愛されているヴィーガン ラグジュアリー バッグ「ファラベラ」は、クルエルティフリーの代替素材を使用し、先駆的な革新技術により、ひとつひとつ手作業で制作されています。このステラ マッカートニーのアイコンバッグが登場したのは2009年のこと。デビューと同時に、動物性レザーを使わず、しかも動物性素材を使った製品と同じ精巧なクラフトマンシップ、品質、耐久性を誇るアイテムとして、従来の常識を覆し、ラグジュアリーの新しい基準を打ち立てました。「ファラベラ」とともに成長した「Gen F」は、ステラ マッカートニーが掲げるサステナブルな価値観、そして、より優しく、よりクリーンで、よりマインドフルな実践を目指すビジョンを共有しています。Courtesy of Stella McCartneyファッション産業では、皮革の生産のために殺害される生き物は年間10億頭を超えるほか(PETA)、バングラデシュのなめし革工場労働者の90%が50歳までに死亡するという人的被害の原因にもなっています(The Guardian)。「ファラベラ」は、その制作過程において一切動物を犠牲にしておらず、接着剤に至るまで完全なヴィーガン素材が使用されています。Courtesy of Stella McCartney「ファラベラ」バッグの制作を担うのは、ステラ マッカートニーが先駆的なヴィーガン代替素材への取り組みのために再教育したイタリアのレザー職人たち。1点1点手作業で作られるバッグは、再生技術、リサイクル技術、循環技術、低環境負荷技術など業界を革新するさまざまなテクノロジーを駆使して、シーズンごとに再考され、装い新たにデビューを飾ります。一目でそれとわかるデザインには、マスキュリンとフェミニン、ハードとソフトと相反するエレメントが同居。すべての「ファラベラ」バッグは、海洋プラスチックで作られたモノグラムのライニングを採用し、3時間以上を要する工程によりオーガニックコットンのロープが手作業で編み込まれています。Courtesy of Stella McCartney「ファラベラ」の物語は、2001年の創業以来レザー、フェザー、ファー、エキゾチックスキンを一切使用しない初のラグジュアリー ファッション ハウスとしてブランドを立ち上げたステラの物語でもあります。こうした動物への愛は、動物愛護活動家、そしてベジタリアンとして知られるポール&リンダ マッカートニー夫妻のもとに生まれたステラの生い立ちからインスピレーションを得ています。スコットランドの荒野とサセックスの有機農場で育った彼女にとって、大自然の中で乗馬をしたことが人生で一番多感な時期の最も大切な思い出となっています。馬は今でも彼女にとって心の支えであり、癒しを与え続ける存在です。「ファラベラ」という名前は、ステラのお気に入りのポニーの種から名付けられたものです。「ジェネレーション ファラベラ」カプセルコレクションは、2025年5月15日より世界各地のステラ マッカートニーブティックおよびstellamccartney.comで展開します。限定エディション ファラベラ スタースタッズ ウォレット クロスボディバッグ 12万9,800円(税込)Courtesy of Stella McCartneyファラベラ スタースタッズ ミニ トートバッグ 18万4,800円(税込)Courtesy of Stella McCartney限定エディション ファラベラ チェーンケージ ミニトートバッグ 19万9,100円(税込)Courtesy of Stella McCartney限定エディション ファラベラ メタリックチェーン エンブロイダリー タイニートートバッグ 23万9,800円(税込)Courtesy of Stella McCartneyお問い合わせ:ステラ マッカートニー カスタマーサービス03-4579-6139stellamccartney.com