É×¤ÏÁí¹ç³ÊÆ®²È¡¢48ºÐ¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¡¡20Ç¯¤Ö¤êàÂçÃÀÃ«´Öá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÁûÁ³¡Ö¥¥Þ¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÉÝ¤¤¤¯¤é¤¤ÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÌµ¤¤¡×
20Ç¯¤Ö¤ê¡ª²¼Ãå¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎCM¤Ë½Ð±é
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎSHIHO(48)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²¼Ãå¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¡¢¸ø³«¤·¤¿Èþ¥Ü¥Ç¥£¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SHIHO¤Ï¡ÖÌó20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë Wing¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªÄ¹¤¤Ç¯·î¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¤´⼀½ï¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯¡¢´¶³´¿¼¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤òÈäÏª¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö20Ç¯¤Þ¤¨¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤ÆåºÎï¤Ç¤¹¤´¤¤¡×¡Öº£¤ÎºÐ¤Ç²¼Ãå»Ñ¤¬¥¥Þ¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËºÐ¤ò½Å¤Í¤¿¤¤¡×¡ÖÀÎ¤âº£¤â¡¢¿·Á¯¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡×¡ÖÉÝ¤¤¤¯¤é¤¤ÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÌµ¤¤¡×¡ÖÅÁÀâ¤Î¥â¥Ç¥ë¡×¤Ê¤É¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿20Ç¯Á°¤ÎCM¤ä¥Ý¥¹¥¿¡¼¤â¸ø³«¡Ö¥µ¥é¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡Á¡×¡Ö¾Ð´é¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¥µ¥é¥ó¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¥µ¥é¥ó¤Á¤ã¤ó¼ã¤¤º¢¤ÎSHIHO¤µ¤ó¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤È¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡SHIHO¤Ï17ºÐ¤Ç¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡Ö¥×¥Á¥»¥Ö¥ó¡×(¾®³Ø´Û)¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡¢CM¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£2009Ç¯¤Ë¤ÏÁí¹ç³ÊÆ®²È¤Î½©»³À®·®(49)¤ÈÆþÀÒ¡£11Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤Ç»ÒÌò¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¹½÷¤Î¼ÓÍö¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£