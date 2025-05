俳優の豊川悦司(63)がインスタグラムを更新。人気女優との2ショットを投稿し話題になっている。

「I happened to be with my daughter(たまたま娘と一緒だった)」とコメントし写真を投稿。2ショットに写っているのは、女優の中条あやみ(28)。ハッシュタグにRalphLaurenが添えられており、都内で行われた「Ralph Lauren The Hamptons Garden」オープニングレセプションに出席した際の出来事だ。豊川と中条は、キリンビールのCMで親子を演じている。

豊川悦司(右)と中条あやみ

(豊川悦司のインスタグラムetsushitoyokawaより)

この投稿に対し、「ビールcmの親子ですね お二人とも素敵です」「こんなお父さんいません 初夏の着こなし素敵な父娘です」「素敵過ぎて倒れそう」「素敵素敵 本当に素敵すぎ」「なんで、そんなに、カッコイイの?ほんまに、素敵」などのコメントが寄せられている。