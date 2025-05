【第63回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日:5月14・15日 小中高校生招待日:5月16日 一般公開日:5月17・18日 会場:ツインメッセ静岡(静岡市駿河区曲金3丁目1-10) 入場料:無料 ※入場には事前登録が必要

5月14日より開催されているイベント「第63回 静岡ホビーショー」にて、東亞合成ブースで展示されている「アロンアルフア 光」を動画で紹介。

「アロンアルフア 光」は従来のアロンアルフアの瞬間強力接着できる基本性能はそのままに、付属の専用ライトを照射することで硬化スピードを更に速めることができる瞬間接着剤。ライトの照射で白化を防ぐことができる。

動画では接着の様子や「アロンアルフア 光」を使用したサンプルを紹介。

【光で硬化!白くならない!「アロンアルフア 光」がプラモにもたらすインパクト【瞬間接着剤最新モデル】】

(C) TOAGOSEI Co., LTD.