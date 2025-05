福岡・博多マルイ2Fに「ポケモンセンターフクオカ」が2025年6月27日(金)にリニューアルオープン☆

限定グッズや体験型コンテンツ、特別なフォトスポット、プレゼントキャンペーンなど見どころ満載です。

ポケモンセンターフクオカ リニューアル

リニューアル日:2025年6月27日(金)

営業時間:月曜日 - 日曜日 10:00 - 21:00

※博多マルイの営業時間に準じます。

所在地

〒812-0012福岡県福岡市博多区博多駅中央街9−1博多マルイ2F

アクセス

・博多駅 / JR九州新幹線 博多口 徒歩3分

・博多駅 / 福岡市営空港線 西13口 徒歩2分

福岡市博多区の博多マルイ2Fに「ポケモンセンターフクオカ」がリニューアルオープン☆

店内は広くなり、

イベントスペースや

ポケモンカードステーションを新設。

「ピカチュウ」「ラティアス」「ラティオス」がお出迎えするエントランスや、ラーメン店主風ピカチュウのフォトスポットも登場します。

博多らしい「にわか面ピカチュウ」や「ヘイラッシャ」「シャリタツ」との出会いも楽しめます。

リニューアル記念グッズ

リニューアル記念グッズも登場!

ロゴピンズ

価格:770円

「ピカチュウ」「ラティアス」「ラティオス」がデザインされた、新ロゴデザインの記念ピンズです。

ぬいぐるみ各種

ぬいぐるみ ラティアスラティオスピカチュウ ポケモンセンターフクオカR 5,940円

ぬいぐるみ ラーメンピカチュウ ポケモンセンターフクオカR 2,750円

ぬいぐるみ にわか面ピカチュウ ポケモンセンターフクオカR 2,750円

ラーメン店主風やにわか面ピカチュウ、ラティアス・ラティオス・ピカチュウの3匹セットが登場☆

【選べる】ハンドタオル ポケモンセンターフクオカR

各660円

ステッカーセット ポケモンセンターフクオカR

880円

Tシャツ ラーメンピカチュウ

3,850円

ペアキーホルダー

1,980円

手ぬぐいタオル

1,540円

ヘアクリップコレクション

440円

※全6種。種類は選べません。

めんべい

福岡土産の定番!「めんべい」が登場!

明太子と海鮮の旨味を凝縮したおせんべい「めんべい」とコラボレーションしたお菓子が登場します。

外箱はもちろん、個包装にもピカチュウやラティアス・ラティオスのデザインが施されており、お土産にもおすすめです。

山口油屋福太郎

1909年創業。「マイルドな辛さと旨味」が特徴の明太子や「パリッとした食感・程よい辛味と魚介の旨味」が特徴の辛子めんたい風味せんべい「めんべい」を販売しています。食を通じて、お客様に笑顔とおいしさを届け続けることを目指しています。

博多織グッズ

780年以上の歴史を誇る伝統的工芸品「博多織」のメーカー、「サヌイ織物」とコラボレーションしたグッズが登場!

ラティアス・ラティオスをモチーフにした総柄デザインで、パステルカラーが可愛らしい博多織の巾着をはじめ、ピカチュウをモチーフにした博多織ポーチには、木製チャーム付きのファスナートップがあしらわれており、洗練された仕上がりとなっております。

ポーチ 価格:6,050円

⼱着 価格:3,630円

タンブラーマグ 価格:3,850円

コースター2枚セット 価格:1,870円

一風堂コラボグッズ

人気ラーメン店「一風堂」とのコラボグッズが登場!

福岡発祥の人気ラーメン店「一風堂」とコラボレーションしたグッズが登場します。

ラーメン店主風の衣装を着せてもらったピカチュウや、ラティアス・ラティオスがデザインされた有田焼のどんぶりは、実際の店舗でも使用されているものと同じ本格的な仕様となっています。

そのほかにも、ご自宅でお店の味をお楽しみいただける「一風堂 絹ごしとんこつラーメン 白丸元味・赤丸新味 2食セット」や、箸&箸置きセット、レンゲなども用意されています。

ラーメン2食セット 価格:972円

有田焼どんぶり(赤丸) 価格:6,930円

有田焼どんぶり(白丸) 価格:5,940円

ミニどんぶり 価格:3,300円

箸&箸置きセット 価格:1,540円

レンゲ 価格:1,540円

オリジナルショッパープレゼントキャンペーン

2025年6月26日(木)から7月18日(金)まで、6,000円(税込)以上購入でオリジナルショッパーをプレゼント☆

ピカチュウグリーティング

リニューアルしたポケモンセンターフクオカには、特別な衣装を着たピカチュウが、お祝いにかけつけることも!

もし出会えたら、ぜひ写真を撮って、思い出に残るひとときを楽しんでくださいね☆

「ポケモンセンターフクオカ」リニューアルオープンの紹介でした。

©2025 Pokémon. ©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

